Óriás kerti parti Budapest szívében

Palackba zárt buborék

Az idei Rosalián a buborék kerül reflektorfénybe, hiszen a minden borásznál kötelezően kínálandó rosék mellett számos helyen kérhetünk gyöngyözőt, habzót vagy épp egy finom, hideg pezsgőt a poharunkba. A fogyasztók buborék iránti rajongása meghozta a kedvét a borászoknak is egy kis kísérletezéshez, így mára egyre több pincészet palettáján megtalálhatók a fehér- vagy rosé borból készült pezsgő finomságok. A Törley standjánál egy valódi rázópad várja azokat, akik kipróbálnák, milyen finom mozdulatokkal terelgetik a tradicionális pezsgőt készítő pezsgőmesterek a palackban dolguk végeztével leülepedő élesztőgombákat. Emellett látványos infografikák segítenek megérteni a pezsgőkészítési metódusok közötti különbségeket. A gyerekeket is szívesen látják, akik korhatár nélkül fogyaszthatnak a nyár ízét idéző szamócás kölyökpezsgőből. És ami a legfontosabb: a Törleynél bátran lehet kérdezni, a felkészült kollégák igyekeznek minden témába vágó kérdésre kielégítő választ adni.

VinAgora Friss: a Kunság frissítő szele

A VinAgora Friss program keretében egy-egy izgalmas téma köré építve olyan borokat ajánl a Rosalia, amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek, hiszen a nyár legjobb kísérői lehetnek. A gyenge kunsági, "homoki" borok mítosza már rég a messzi homályba vész. Ami a jelen, az a kompromisszumok nélküli minőség, technológiai fegyelem és rengeteg siker. A Kunság ideális a friss, üde, ropogós borok készítésére, legyen szó akár illatos fehérekről, rosékról, vagy gyöngyözőkről és pezsgőkről. A borvidék legjava a Rosalián is megtalálható, de aki csak teheti, az a fesztivál után látogasson el személyesen is a helyi borászatokhoz, és ismerje meg testközelből a kunsági borok bölcsőjét!

Ízek, illatok, élmények

A Rosalia idén is változatos ízkavalkáddal, trendi ételekkel készül a kerti parti jegyében. A Stelázsi standjánál a gazdag és különleges hidegtálak mellett faszénen füstölt camembert és kakukkfüves kecskesajt is kóstolható lesz, de sonka, libatepertő, kolbász, őz- és más vadszalámi is ékesíti a palettát. A Vitéz Kürtős a faszénparázson sült, friss kürtőskalácsok ízében hoz újdonságot: a hagyományos ízek mellett idén először lesz csokicseppes, epres és passiógyümölcsös kürtőskalács. A Pizza Me 100%-ban eredeti összetevőkből készült pizzája elhozza a hamisítatlan olasz konyha élményét, míg az XXL Catering kínálatában a vasalós lepény és barbecue szendvicsek lesznek az újdonságok, egyéb nyárra hangolt ételek kíséretében. Vétek lenne kihagyni a Duck You Food Truck by Gléda menő kacsa-kocsiját, ahol csak kacsából készülnek fogások: tépett kacsa burger, kacsa wrap, kacsa debreceni kolbász, húskenyér kacsából és természetesen a szaftos grill kacsa is szerepel a kínálatban. A Reinpold’s Kolbice slágertermékét egész évben várjuk: magvas lisztkeverékből és gluténmentes kenyértésztából frissen sütött, ropogós tölcsérben szervírozott, sertés- és csirkehúsból készült, egyedi fűszerezésű kolbászok kerülnek kínálásra. A Zing Burger hazai termelőktől szerzi be a zöldségeket, a marhahúst pedig a balatonfenyvesi ANGUS tenyészetből, melynek köszönhetően prémium hamburgerek készülnek szívvel-lélekkel a fesztiválozók nagy örömére. A Nemo Fish & Chips & Seafood Truck minőségi halételekkel készül a Rosaliára. A közkedvelt fish and chipsen kívül érkeznek még rántott tintahal karikák, Szentjakab kagyló és füstölt lazacos finomságok. A Prosecco Please a pompás ízvilágú, szigorúan eredetvédett San Daniele sonkát helyben szeleteli, így az egyszerűbb ételeket kedvelők kívánságára néhány nagyon vékony sonkaszelet kerül egy karéj házi kovászos kenyérre. A Che Che Burger a sima hamburgerzsemle helyett egy laktató rozsos bucival érkezik, amibe sokféle ízt válogathat össze magának a kedves vendég. A legtöbb esetben színhús kerül a zsemlékbe, egyéb izgalmas és friss hozzávalókkal. A hátrányos helyzetűeket foglalkoztató Máltai Manufaktúra már nem először állít ki a fesztiválon, az ország legszegényebb településein készült alapanyagokat felhasználó, csakis kézműves finomságaikkal. Egy igazi különlegességet mutat be a Waffle Dog: az édes waffle-varázslat a vendégek szeme előtt készül, de kapható lesz klasszikus holland mini palacsinta is, többféle változatban. A Bolka Desszert Butik standján a különleges bonbonok, ízesített csokoládék, díjnyertes macaronok mellett a folyamatosan megújuló sütemények és sós falatkák is helyet kapnak. A klasszikus „bolkaságok” a Rosalia Fesztivál idejére borra hangolt finomságokkal, alkoholos bonbonokkal, házi, főzött fagylaltkülönlegességekkel egészülnek ki.

Liget Bora választás

Idén is sor kerül a Liget Bora választásra a Rosalián. Harmincegy kiváló rosé verseng a kitüntető címért – van köztük csendes és buborékos is. Aki szeretne részt venni a szavazáson, nem kell mást tennie, mint a versenyben induló rosék közül a Rosalián minél többet megkóstolni, majd a három legkedvesebb bort ízlés alapján rangsorolni. Aki szavazatát a helyszínen sétáló hostesseknek adja le, mennyei meglepetésben részesül!

Zene, tánc és végre buli

A Rosalia színpad gazdag zenei kínálattal készül, igazi nyári borozgatós és bulizós hangulat szórakoztatja majd a vendégeket. Pénteken a Góbé kezdi a sort, aki magyar népdalokat vegyít a környező népek zenéjével, de megtartva őket saját tempójukban, stílusukban. Őket követi a Random Trip, hazánk legszínesebb könnyűzenei közössége, akik műfaji határokon átívelő improvizációs élményt hoznak. Fellép Tóth Vera, Vavra Bence, MC Kemon (Irie Maffia), Saiid (Akkezdetphia), Romhányi Áron, Balanyi Szilárd (Quimby), Vígh Arnold, Delov Jávor, DJ Q-Cee. Az estét a Rosalia Fesztivál kötelező fellépője, DJ Juhász Laci lemezlovas zárja.

A szombati nap a Hét Hat Club műsorával kezdődik, akikről mindent elárul, hogy a Django Reinhardt-féle cigány jazz és a Balkán vad buli hangulatának fúziójaként született. Őket követi egy veterán zenészekből álló formáció, a Los Orangutanes. Az együttes Dél-Amerika legnépszerűbb stílusa, a cumbia rajongóit csábítja táncra minden koncertjén. A hangulatot a soul és funk alapokra épülő zenét játszó Mörk fokozza ezután, akik elgondolkodtató társadalmi, pszichológiai és hétköznapi témában íródott dalszövegekkel, improvizációval és más stíluselemekkel együtt nyújtanak különös koncertélményt. Szombat este a JAZZY rádió legtáncosabb jazz, funk, soul, swing zenéi pörögnek a lemezjátszón. Andrew J. a JAZZY egyik legnépszerűbb DJ-je, háromszoros magyar DMC bajnok, több klubzenei műfaj hazai kialakulásának egyik kezdeményezője, emellett lounge DJ és zeneszerző ismert jazz zenészek társaságában. A JAZZY hangulat garantált!

A vasárnap első, gyerekeknek szóló fellépője, a Rutkai Bori Banda, akik a Zsebtenger partján található Kukutyin városkába kalauzolják el a családokat vidám, játékos, táncos dalok varázslatával. Őket követi az Ötödik Évszak: zenébe sűrítve egyszerre kapunk élettörténeteket, hagyományokat, érzéseket. Számaik magját a hiteles kárpát-medencei népzene adja, ebből a biztos alapból indulnak az improvizatív műfajok világa felé. A színpadon este fél 7-től tartják a Liget Bora díjátadót, amit az Erik Sumo Band koncertje követ, és zárja egyben a fesztivált. A 60-as és 70-es évek popzenéjét hallhatjuk a blues, a pszichedelikus rock és a világzene fantasztikus keveredésével.

Kreatív kuckó kicsiknek és nagyobbaknak

A Rosalia szeretettel várja a legkisebb rajongókat a szombaton és vasárnap felállított kreatív kuckóban, ahol a gyerekek varázslatos ajándékokat, díszeket és apró meglepetéseket készíthetnek. A legkisebbek egyedi minták színezésével hangolódhatnak a nyárra, míg a nagyobbak megismerkedhetnek a quilling papírtekercselés technikájának alapfogásaival. A dekoratív papírképek készítése mellett a bátrabbak megtanulhatnak tűnemezeléssel apró díszeket, ékszereket készíteni. Ha már Rosalia, akkor nem maradhat ki a parafadugó sem, mint az ezerarcú, újrahasznosítható alapanyag, amiből alátétek, kulcstartók, kedves figurák készíthetők a kuckóban. Az újdonságnak számító pontozó segítségével a kő, a karton vagy akár a fa is egyedi dizájnnal születhet újjá, a lehetőségeknek csak a kis tervezők fantáziája szab határt. Nem maradhat ki az örök sláger, a barátságkarkötő készítése sem, ezennel kevésbé ismert, de könnyen elsajátítható technikák kerülnek bemutatásra, mint a kumihimo vagy a makramé, színes gyöngyök és egyéb díszítő elemek felhasználásával. Aki pedig igazi fesztiválozóvá szeretne válni, nem kell mást tennie, mint egy nagy könyvből kiválasztani kedvenc hősét, mesefiguráját, szimbólumát, ami kívánságra egy kis csillámpor kíséretében kerül a bájos arcokra, kezekre. Az ingyenes program szombaton és vasárnap nyitástól kora estig várja a kis vendégeket.

Rosalia Brunch - fűben heverve

A Rosalia Brunch egy habzó-pezsgő-gyöngyöző borokra, friss rosékra, laza fehérekre, és az ezekhez passzoló falatokra hangolt program június 12-én, vasárnap, a rendezvény utolsó napján, 11:00 és 14:00 óra között. Nem csak az éppen arra sétálgatókat várja a fesztivál, hanem szeretné kicsalogatni a négy fal közül a Ligetbe a családosokat és a nem családosokat egyaránt, néhány felszabadult, meghitt órára. A programban részt vesz a kiállítók kétharmada, három órára szóló kedvezményekkel, ajándékokkal, akciókkal, meglepetésekkel. A Brunch résztvevőire a standon lobogó zászlók hívják fel a látogatók figyelmét.

Különleges SPAR Válogatás borok és akciók az idei Rosalia Fesztiválon

A SPAR idén is nagy örömmel vállalta el a Rosalia Fesztivál segítését, amelynek így már második éve szakmai fő támogatója a hazai áruházlánc. A vállalat számára kiemelten fontosak a minőségi borok, a hazai borkultúra népszerűsítése, erre is kiváló alkalom a nagyszabású rendezvény.

Nyár elején mi sem lehetne népszerűbb a könnyedebb rosé és fehérboroknál, pezsgőknél, gyöngyöző italoknál. A SPAR Magyarország egész évben odafigyel arra, hogy polcain ezek széles választékával találkozzanak a vásárlók, a „SPAR Válogatás” termékcsalád pedig eleve garanciát jelent a minőségre. A Rosalián az üzletlánc saját standján e válogatott, csak a SPAR és INTERSPAR áruházakban elérhető borválasztékból kínál ízelítőt. Természetesen azok is találnak majd kedvükre való bort, akik inkább a testesebb vöröseket szeretik, hiszen ezek közül is jó néhány elérhető lesz majd a standon. A fesztiválra szervezett akció keretében minden harmadik elfogyasztott pohár bor után pedig a negyedik ingyenes lesz.

Különleges akciót is hirdet a SPAR Magyarország a rendezvény kapcsán: azok, akik 2022. május 26. és június 8. között a SPAR, City SPAR vagy INTERSPAR áruházakban 15 000 forint felett vásárolnak, a kasszánál egy 50% kedvezményre jogosító kupont kapnak, amelyet a Rosalia Fesztivál helyszínén válthatnak be, így számukra a pohár féláron lesz elérhető.

Rosalia Rosé – csak a SPAR és INTERSPAR áruházakban

A SPAR Magyarország a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft-vel együttműködésben idén is kiválasztotta a Rosalia Rosét, a 11. Rosalia Fesztivál borát. A Borkultúra a közelmúltban nyílt pályázati felhívást küldött magyar borászoknak, keresve a nyár roséját. A beérkezett közel 40 pályázat közül borszakértők, a SPAR Magyarország beszerzői és a vásárlók, valamint szerencsés Rosalia látogatók - többkörös vakkóstolás után - választották ki a díjnyertes tételt. A győztes rosét a móri Paulus Molnár Borház készíti Merlot és Pinot noir házasításával, mely illatában egzotikus gyümölcsökre emlékeztet, egyedi és komplex ízvilága, epres zamata hosszan és intenzíven érezhető. A bor a rendezvényen csak a SPAR standján kóstolható, a SPAR és INTERSPAR áruházak polcain pedig június elejétől kapható.

Megújuló SPAR Válogatás borkínálat

A SPAR Magyarország évtizedek óta támogatja a hazai borkultúrát. 2007-ben lett a Budapest Borfesztivál fő támogatója, a budai Várban megrendezett esemény hagyományos zárórendezvényén, a Jótékonysági Borárverésen való részvételével segíti a rászorulókat. Az üzletlánc idén két alkalommal jelentet meg Borkatalógust, melyben a VinAgora díjnyertes tételeket, valamint a SPAR Válogatás borokat külön oldalakon mutatja be, a tavaszi katalógus pedig csak magyar borokról szól. A vállalat tizenöt évvel ezelőtt a minőségi borválaszték bővítése érdekében egyedi hazai bormárkák forgalmazásába kezdett, felújítva ezzel a klasszikus borkereskedői hagyományokat. E borok az együttműködő borászatokkal közösen kialakított egyedi címkével és SPAR Válogatás matrica jelöléssel kerülnek az áruházak polcaira. Ebben az esztendőben a teljes Válogatás termékcsalád megújul, így azok is találnak majd maguknak meglepetés tételeket, akik az eddigi kínálatot már jól ismerik és örömmel fogyasztják.

A Rosalia – Rosé és Pezsgő Liget nyitva tartása:

Június 10. péntek 14-24 óra között

Június 11. szombat 11-24 óra között

Június 12. vasárnap 11-21 óra között

Belépés: A rend visszaállt, így idén újból körbekerítés nélkül vár mindenkit az ingyenesen látogatható Rosalia Fesztivál. Aki kóstolni szeretne, Rosalia logóval ellátott poharat vásárolhat elővételben, vagy a helyszínen. Idén minden poharat vásárló egy kóstolókupont kap ajándékba. A rendezvény fizetőeszköze az 500 forint letéti díjért igénybe vehető, készpénzzel és bankkártyával is feltölthető Festipay fesztiválkártya, illetve használhatók fizetésre az egyérintéses MasterCard PayPass és VISA PayWave bankkártyák is.

De miért is szeretjük annyira a Rosaliát?

A nyárindító eseményen mindenki jól érezheti magát, legyen szó feltöltő énidőről, egy trendi boros programról, rég nem látott barátokról, gyerekzsivajtól hangos családi piknikezésről, vagy épp egy szerelemillatú estéről. Itt a helye annak, aki el akar szakadni a zakatoló hétköznapoktól és végre azt tenné, amire oly régóta vágyik: egy pohár hűvös roséval leülni egy tó partján, és elnyújtott kortyok közepette elmerülni kedvenc dallamaiban, vagy csak gondtalanul a semmibe meredni. Kihagyhatatlan a Rosalia azok számára is, akik mindig mindennek megadják a módját, és nyári kollekciójuk legsikkesebb darabját felöltve indulnak a Ligetbe, hogy szórakozzanak, szakmázzanak egy kicsit a borászokkal, és a többi borkedvelő vendéggel. Mindezt akár legjobb barátaink körében is megtehetjük, mert nincs is felemelőbb dolog, mint összehozni végre az évek óta halogatott baráti találkozót és néhány palack finom bor kíséretében feleleveníteni a közös sztorikat. A gyerekekkel és kutyával érkezők sem lesznek kirekesztve, hiszen a Liget árnyas fái alá terített pléd, és egy illatozó finomságokkal megpakolt piknikkosár igazán hangulatos kikapcsolódást jelent a pihenni és együtt hancúrozni vágyó családoknak. A szerelem rózsaszín köd képében érkezik a Rosaliára, behálózva mindenkit, aki kicsit is nyitott a boldogságra. Számtalan felejthetetlen pillanat születik szorosan egymást átölelve egy palack rosé mellett, vagy épp a kibontakozó románc borillatú mámorában.

Rosalia után is vár a Liget

A látogatóknak a Rosalia programjait követően mindenképp érdemes egy sétát tenniük a fesztiválnak is otthont adó Városligetben, hiszen a parkot megújító Liget Budapest Projekt rengeteg izgalmas meglepetést tartogat. Európa legnagyobb kulturális városfejlesztésében idén célba ért két zászlóshajó fejlesztés, a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum. Kategóriájában mindkettőt a világ legjobb kortárs épületeként tartja számon a nemzetközi tervezői, építész és ingatlanfejlesztői szakma, s joggal pályázhatnak Budapest új, emblematikus épületeinek címére. Nem véletlen, hogy izgalmas kiállításaikra, koncertjeikre, kulturális programjaikra rengetegen ellátogatnak, de sokan csak azért, hogy kívül-belül megcsodálják az építészeti műalkotásokat. Mindezek mellett javában zajlik a Városliget tájépítészeti megújítása is. A Nagyjátszótér, a Sportcentrum, a botanikus kert vagy a kutyás élményparkok által újabb, több tízezer négyzetméternyi zöldfelületet rehabilitáltak, így hamarosan régi fényében csillog a Rondó, a Hősök terétől pedig immár hangulatos sétány vezet egészen az Ajtósi dürer sorig. Végül, de nem utolsó sorban visszatért a parkba egy évszázados hagyomány, a városligeti ballonozás, amely jó időben akár 150 méterre is felrepíti utasait, lenyűgöző kilátást nyújtva a fővárosra.

Nem számít, hogy kit és miért sodor az élet június 10. és 12. között a Városligetbe, csak az a fontos, hogy kergessük el a hétköznapok sötét felhőit és élvezzük a nyár napsugarait, az életet, és a Rosalia fantasztikus borait.

