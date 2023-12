Orbán Viktor elárulta, kik a leghíresebb személyek a telefonkönyvében + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor először mint Emmanuel Macron, francia elnököt nevezte meg, majd Marco Rossit, „a nemzet kapitányát”.

De kiderült, hogy olyan hollywoodi hírességek száma is fellelhető a telefonkönyvében, mint a politikusként is bizonyító Arnold Schwarzenegger vagy Chuck Norris. Végül még hozzátette „Novák Kata” köztársasági elnököt is.