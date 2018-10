Orbán Viktor segítséget kér: Adjunk nevet a rinónak

Orbán Viktor örökbefogadott egy rinocérosz bébit – erre a Nyíregyházi Állatkert kérte fel a miniszterelnököt, aki minderről Facebook-oldalán számolt be. A kormányfő azt mondja a videóban, hogy az örökbefogadás együtt jár a keresztapasággal, ezért nevet is kell adni az állatnak és ebben segítséget kér. Hétfő reggelig lehet választani a javasolt nevek közül, amelyek között a Csülök és a Fülig Jimmy is szerepel.

