Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán újabb videó jelent meg a magyar delegáció washingtoni látogatása kapcsán. Az összeállításban a kormányfőn kívül többek között feltűnik Orbán Balázs politikai igazgató és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.
Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök jobbján ült a washingtoni Fehér Házban. Az ültetésről eddig nem látott felvételeket mutatott be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A helyi hatóságok kérésére katonákat vezényeltek szerdán Japán északi, hegyvidéki régiójába, hogy segítséget nyújtsanak a medvetámadások elleni védekezésben - jelentette be az egyik érintett terület, Kazuno polgármestere.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, XIII. században épült Torre dei Conti középkori torony. A hétfői incidensben helyi sajtójelentések szerint legalább egy munkás súlyosan megsérült.