Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

2025. november 09., vasárnap 16:48 | HírTV

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán újabb videó jelent meg a magyar delegáció washingtoni látogatása kapcsán. Az összeállításban a kormányfőn kívül többek között feltűnik Orbán Balázs politikai igazgató és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.

  • Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

 

 

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Katonák segítenek a medvék elleni küzdelemben Japánba

Katonák segítenek a medvék elleni küzdelemben Japánba

 A helyi hatóságok kérésére katonákat vezényeltek szerdán Japán északi, hegyvidéki régiójába, hogy segítséget nyújtsanak a medvetámadások elleni védekezésben - jelentette be az egyik érintett terület, Kazuno polgármestere.
Megsemmisült egy középkori torony Rómában

Megsemmisült egy középkori torony Rómában

 Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, XIII. században épült Torre dei Conti középkori torony. A hétfői incidensben helyi sajtójelentések szerint legalább egy munkás súlyosan megsérült.
