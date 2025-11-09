Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

Az olasz baloldal szerint Európát akarja megosztani Donald Trump a Magyarországnak adott mentességgel + videó

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

Magyar Péter embere arra utalt, hogy az ukránok megtámadhatják hazánkat + videó

Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó

Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek

Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök jobbján ült a washingtoni Fehér Házban. Az ültetésről eddig nem látott felvételeket mutatott be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.

Helikopterrel kellett kimenteni két német hegymászót Ausztria legmagasabb hegyéről, a Großglocknerről - közölte vasárnap az osztrák rendőrség.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.