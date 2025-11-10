Keresés

Orbán Viktor: Így lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán + videó

2025. november 10., hétfő 18:46 | HírTV
Orbán Viktor Donald Trump kulisszatitkok

Újabb videót osztott meg washingtoni látogatásáról Orbán Viktor miniszterelnök és a felvételből az is kiderül, hogy figurázta ki Donald Trump amerikai elnök az elődjét Joe Bident. 

  • Orbán Viktor: Így lehet bejutni a Fehér Ház hátsó bejáratán + videó

Fotó: MTI

 

 

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

 Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán újabb videó jelent meg a magyar delegáció washingtoni látogatása kapcsán. Az összeállításban a kormányfőn kívül többek között feltűnik Orbán Balázs politikai igazgató és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.
