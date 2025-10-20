Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó

2025. október 20., hétfő 09:32 | Magyar Nemzet
Orbán Viktor magyar nóta

A miniszterelnök legutóbb Kolozsváron bizonyította be, hogy nemcsak szereti, de szívesen is énekli a magyar nótákat.

  • Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Leadta voksát Orbán Viktor a Dankó Rádió az év magyar nótája szavazásán. Erről a miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg videót. Ahogyan én szeretek, az például jó. Az én apámnál nincs jobb a világon, az nagyon jó. Csitt csatt rózsám, az ugye közönségkedvenc. Most kezdődik a tánc, az klasszikus – sorolta Orbán Viktor néhány választható dal címét. Jó válogatás – jegyezte meg. A kormányfő választása végül a Most kezdődik a tánc című nótára esett, amely akár szólhatott volna a második Harcosok klubja-edzőtáborban is, ahol rengetegen gyűltek össze. 

A miniszterelnök legutóbb Kolozsváron bizonyította be, hogy nemcsak szereti, de szívesen is énekli a magyar nótákat.

Fotó: Facebook

További híreink

Őszi csoda itthon: így hozhatjuk ki a legtöbbet az október 23-ai hosszú hétvégéből

Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban

Ennyi, itt a vége: leáll a népszerű üzenetküldő alkalmazás

Verstappenéket súlyosan megbüntették az Amerikai Nagydíj futama után

Hivatalos: botrányos szakításuk után újra összejöttek a TV2 sztárjai

Hát persze, letartóztatjuk...

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

NB II: vezet a Vasas, hátrányban a Honvéd és a Vidi – élő eredménykövető!

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

További híreink

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
2
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
3
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
4
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
5
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
6
Csörte – A budapesti békecsúcs bejelentése nem jó hír Magyar Péternek + videó
7
Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó
8
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
9
Időközi választás Zselickisfaludban: a korábbi polgármester ismét győzött, akadt, aki nulla szavazattal zárt
10
Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Legfrissebb híreink

Robert De Niro előkapta a náci kártyát

Robert De Niro előkapta a náci kártyát

 Robert De Niro amerikai filmsztár ismét politikai állásfoglalásával került a figyelem középpontjába. A színész az MSNBC The Weekend című műsorában Joseph Goebbelshez, Adolf Hitler hírhedt propagandistájához hasonlította Donald Trump amerikai elnök főtanácsadóját, Stephen Miller-t.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!