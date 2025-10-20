Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó

Megosztás itt:

Leadta voksát Orbán Viktor a Dankó Rádió az év magyar nótája szavazásán. Erről a miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg videót. Ahogyan én szeretek, az például jó. Az én apámnál nincs jobb a világon, az nagyon jó. Csitt csatt rózsám, az ugye közönségkedvenc. Most kezdődik a tánc, az klasszikus – sorolta Orbán Viktor néhány választható dal címét. Jó válogatás – jegyezte meg. A kormányfő választása végül a Most kezdődik a tánc című nótára esett, amely akár szólhatott volna a második Harcosok klubja-edzőtáborban is, ahol rengetegen gyűltek össze.

A miniszterelnök legutóbb Kolozsváron bizonyította be, hogy nemcsak szereti, de szívesen is énekli a magyar nótákat.

