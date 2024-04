Megosztás itt:

A fagylaltnál a lélektani határ éveken keresztül az 500 forint volt, most nagy a szórás, van már 690–700 forintos gombócárakra is példa, és további árkülönbségeket látnánk, ha dekára lemérnénk a fagyit mindenhol. A legelterjedtebb a gombócként adagolt fagylalt, ízben pedig egyelőre a csoki a favorit, de a pisztácia is potenciális trónkövetelő már.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Világgazdaság