Nyílt nap a katasztrófavédelmi központban

5. alkalommal került megrendezésre a tűzoltószakképzés népszerűsítésére rendezett nyílt nap a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban.

A szakmával kacérkodó fiatalok a különböző feladatkörök mellett különleges fogásokkal is megismerkedtek, ilyen volt többek között az alphintechnika.

A diákok további interaktív programokon is részt vehettek, és találkozhattak a Hunor mentőcsapat tagjaival is, akik bemutatták azokat a felszereléseket amelyeket a törökországi mentés során is használtak.

Az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivő helyettese elmondta: elsősorban a tűzoltó alapképzést mutatják be de magasabb szintű beosztásoknak a képzése is a központban zajlik.