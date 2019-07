Nyárias, gomolyfelhős napok elé nézünk

Hétfőn és kedden is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk az ország döntő részén csapadék nélkül. Hétfőn azonban a középső és délnyugati megyékben, kedden pedig az északi megyesávban több lehet a gomolyfelhő, és ezeken a tájakon néhol futó zápor is előfordulhat, sőt hétfőn a Dráva mentén egy-egy zivatar sem teljesen kizárt. Az északi, északnyugati szelet napközben élénk széllökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 25 és 29 fok között valószínű.

Annak ellenére, hogy ciklonok mindössze a kontinens peremvidékein - Írországtól nyugatra és a Kelet-európai-síkságon örvénylenek, igazán nyári meleg mégis mindössze csak a mediterrán térségben van. Mindössze a Bordeaux-Milánó-Athén vonaltól délre emelkedik napközben 30 fok fölé, és ezen a területen belül is csak kevés helyen 35 fok köré a hőmérséklet a sok napsütés hatására. Európa középső területei fölé ugyanis északias áramlással hűvösebb levegő áramlik, így másutt 20 fok körüli, vagy kevéssel 20 fok feletti maximumok jellemzőek, bár Stockholm környékén 26 fokot mérnek. A légtömegek határain azonban több helyen is, így az Alpok környékén és Kelet-, Délkelet-Európában több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok felhőszakadás kíséretében. Kedd estig hazánk időjárásában annak ellenére nem várható érdemi változás, hogy észak felől gyenge hidegfront érkezik, bár ez várhatóan az Északi-Kárpátokon jórészt fel is oszlik.

MTI