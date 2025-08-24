Nyári havazás volt Kárpátalján

Megosztás itt:

A lap közlése szerint a Havasalján is havazott – a hó beborította a csúcsot, ahol a csillagvizsgáló található. – írja a Magyar Nemzet.

A közösségi médiában is többen képeket osztottak meg a szokatlan augusztusi hóról és időjárásról. Egyebek mellett azt írják, hogy „ez a leghidegebb nyár az életükben”. 2024-ben, szeptember 30-án esett az első hó a Kárpátokban, a Havasalján. Akkor a hőmérséklet –5 °C-ra esett vissza.

Але ж на календарі лише 24 серпня...



А в урочищі Заросляк біля Говерли вже перший сніг! ⛰️

Вершини побіліли, схили вкрилися інеєм – мовби вже зима pic.twitter.com/j9Bw8pYWaR — Говорить Великий Львів (@TelekanalNTA) August 24, 2025

Fotó: illsztráció (Shutterstock)