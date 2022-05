Nyakunkon a strandszezon – 5 gyors otthoni szépségápolási trükk a puha és ragyogó bőrért

Megosztás itt:

1. Bőrradírozással a megfelelő alapokért

Akár szőrtelen lábakra, akár puha bőrre vágyunk, a bőrradírozás elengedhetetlen része kell legyen a nyári rutinunknak. Ez az egyik legjobb módszer arra, hogy a hosszú tél után újra ragyogó és friss legyen a bőrünk, hiszen megszabadít az elhalt hámsejtektől, amelyek mattá és pikkelyessé teszik a bőrt. Szőrtelenítés szempontjából pedig azért hasznos beépíteni a mindennapjainkba, mert az elhalt hámsejtek eltávolításával csökkenthetjük a szőrbenövések kialakulásának esélyét. Alkalmazhatunk bőrradírozó krémet, de kifejezetten erre a célra kifejlesztett szárazon és nedvesen is használható kefét is. Amennyiben az arcunkat is szeretnénk hámlasztani, érdemes speciálisan erre a területre alkalmas készüléket választani, ugyanis az arcbőr számára túl durva sörtékkel, vagy krémekkel az élő hámréteget is felsérthetjük ezen az érzékeny területen.

2. Szőrtelenítés, de hogyan?

Szőrtelenítésre már számos módszer létezik, de a legfontosabb, hogy a nekünk legkényelmesebbet válasszuk ki. Ha hosszan tartó sima bőrt szeretnénk, akkor érdemes a borotva helyett a gyantázást, vagy az epilálást választani. A hagyományos készülékek a forgófejeknek vagy csipeszeknek köszönhetően tövestül tépik ki a szőrszálakat. Általában kétsebességes epilátorokról beszélünk, ahol a nagyobb sebességet lábra használják, az alacsonyabbat pedig az érzékenyebb testrészekre, mint például a hónalj vagy épp a bikinivonal. Az Euronics kínálatában epilátorok széles kínálatából választhatunk, így olyan készüléket is vásárolhatunk, amely zuhanyzás közben is használható, a víz ugyanis csökkentheti az epilálással járó fájdalmat a bőr felületének felpuhításával.

Amennyiben több testrészre szeretnénk használni az epilátort, érdemes olyan készüléket választani, amelyhez minden területre megvan a megfelelő fej és emellett a megfelelő sebességi fokozat is kiválasztható. Utólag ezek általában nem bővíthető szettek, így érdemes jól megfontolni és esetleg a magasabb kategóriában keresni a számunkra megfelelőt.

3. Hidratálás kívül-belül

Ha puha bőrt szeretnénk, a hidratálás kihagyhatatlan lépés. Bár a nyári melegben a testápoló használata nem a legkellemesebb érzés, amennyiben eddig messziről elkerültük, érdemes szépen lassan beépíteni a mindennapjainkba – már rövid távon meg fogja hálálni a bőrünk. A meleg beköszöntével érdemes könnyedebb, kevésbé zsíros hidratálókrémet választani, így megkímélhetjük magunkat a bőr befülledésétől és a kellemetlen ragacsos érzéstől. Nem szabad elfelejteni, hogy a hidratálás belülről kezdődik, és megfelelő folyadékfogyasztás nélkül nehéz dolga van a testünknek. Ha nem vagyunk nagy vízfogyasztók, folyamatosan tartsunk magunk előtt egy vizespalackot, így munka közben is hamarabb eszünkbe juthat az ivás.

4. Szandálban is magabiztosan

Nem szabad kétségbeesni, vagy zárt cipőben járni egész nyáron, ha a hideg tél után száraz, bőrkeményedéses a sarkunk. Még éppen időben vagyunk, hogy lábunkat felkészítsük a szandálozásra. Az első és legfontosabb lépés a bőrkeményedések eltávolítása, amelyhez használhatunk hagyományos kézi sarokreszelőt, de sokkal egyszerűbb dolgunk lesz egy elektromos sarokreszelővel, amely gyengéden szabadít meg a bőrkeményedésektől. Ezután következhet a körömágybőr feltolása, és a lábujjkörmök formára vágása, reszelésre. Ha szeretnénk, megállhatunk itt, de bevethetjük kedvenc színes körömlakkjainkat is. Az biztos, hogy egy piros lakkal nem lőhetünk mellé, ha fel akarjuk dobni a hangulatunkat és a nyári szettjeinket. Ahogy bőrradírozás után, itt sem szabad megfeledkezni a hidratálásról, amelyet érdemes közvetlenül a lefekvés előttre időzíteni.

5. Folyamatos fényvédelem

Sokan csak akkor gondolnak fényvédelemre, ha nyaralásra vagy strandra készülnek, pedig bőrünk folyamatosan ki van téve az UV-sugárzásnak. Ez a napsütéses órák növekedésével természetesen még inkább fokozódik. Ha hosszú távon szeretnénk megőrizni bőrünk szépségét és feszességét, a fényvédelmet érdemes a mindennapos bőrápolás részévé tenni. Ma már számos olyan termék létezik, amely magas fényvédelme ellenére gyorsan beszívódik és nem hagy ragacsos érzetet maga után. Öltözködés után mérjük fel, hogy mely testrészeinket érheti nagyobb sugárzás akár csak a városban való közlekedés alatt is, és ezeken a területeken alkalmazzunk minél magasabb SPF jelzésű krémet. A legfontosabb azonban az arcbőr, a nyak és a dekoltázs védelme, hiszen ezeket a területeket éri elsőként a napsugár.