Nógrádi agrártábor

Mosómedvék települtek be egy Budapest környéki erdőbe. Vadbiológusok vizsgálják, hogy milyen hatásuk van a ragadozóknak a hazai őshonos állatfajokra. Talajra és bokrokra épített műfészkeket, és fára szerelt odúkat helyeztek ki fácántojásokkal, és vadkamerákkal is vizsgálják a fészekrablókat.

A fenntarthatóság jegyében készülnek idén a virágkocsik Debrecenben

A fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében készülnek idén a virágkocsik a Debreceni Virágkarneválra. 12 kompozíció lesz látható, ezek közül olyan is lesz, ami szelfipontként is működik majd. 37 csoport mutatkozik be a karneváli forgatagban, Kínából és Indiából is érkeznek táncosok.