Népautó a pápa kedvenc járműve

Ferenc pápa először a szegényeknek szerette volna adni a veterán négykerekűt, de Zocca megnyugtatta, hogy a gépkocsi sokat állt már a nélkülözők szolgálatában, így elfogadta az ajándékot. A hírek szerint a biztonsági szolgálat nem örült akkor az R4-esnek, hiszen egy ilyen autóban nehezebb vigyázni a pápára.

A Hír TV pápalátogatással kapcsolatos műsorában bemutatja a Szentatya kedvenc járművét. Erre az autóra egykor olcsó és tartós kocsiként tekintettek, ami még most is tökéletesen működik. Ablaka manuálisan üzemeltethető, ami zseniális, ajtónyitása pedig benyúlva olyan, mintha csak az aprópénzt vennénk ki a kávégépből. Az autó nagyon testre szabott, főleg vállméretben érezhető, hogy mennyire keskeny. A kárpitozásra, a műszerfalra, az ülésekre nézve az érezhető, ez tényleg egy nagyon szépen kivitelezett kocsi, annak ellenére is, hogy közismerten ez egy népi autó volt.

A kipróbálás előtt félelmetesnek tűnt a műszerfal közepéből kilógó váltókar, amelynek a kezeléséhez kell némi megszokás is, ugyanis hiába H váltó, ezt forgatni és tologatni kellett. Hármas sebességbe kapcsolva elképesztően jó érzést ad. Furcsának tűnik, hogy ez az 1,1-es tehát 1100 köbcentis soros benzines erőforrás a maga 34 lóerejével meglepően jó. Van benne erő, tehát attól tényleg nem kell félni, hogy véletlenül a pápa egy röpke pillanatában padlóig nyomja a gázt és otthagyja a biztonsági őröket, de ez egy nagyon kényelmes jármű, tehát tényleg érthető, hogy a pápa beleszeretett ebbe az autóba.

A Szentatya kedvelt autója 1961-ben mutatkozott be Párizsban és 33 éven keresztül gyártották, egészen 1994-ig. A legjobb tulajdonsága az volt, hogy szinte fillérekbe került a javítása, és kis túlzással bárki meg tudta szerelni otthon. Úgy tűnik, igaz a mondás, miszerint amíg a kerekek a helyükön vannak, addig a Renault 4-es elpusztíthatatlan.