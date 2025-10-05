Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 05. Vasárnap Aurél napja
Jelenleg a TV-ben:

Televíziós vásárlási műsorablak

Következik:

Szélesvásznú történelem - Lovagias ügy 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Nemzeti vágta – ma eldől, kié lesz a babérkoszorú

2025. október 05., vasárnap 08:29 | MTI
lóverseny Nemzeti Vágta lovassport

Vasárnap rendezik a 18. Nemzeti Vágta döntőjét a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.

  • Nemzeti vágta – ma eldől, kié lesz a babérkoszorú

A Nemzeti Vágta döntője 16 óra 50 perckor veszi kezdetét, majd a versenyt a méneshajtás zárja.

Vasárnap 9 óra 30 perctől tartják a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, az új versenyszám, a Hagyományőrző huszárverseny előfutamait, valamint a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is.

Szintén a Nemzeti Vágta utolsó napján tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is.

Az érdeklődőket 1848-49-es csatajelenet-bemutató és történelmi lovasfelvonulás is várja Szilvásváradon.

Vasárnap tizennégy órakor kezdődnek a döntők: a Kocsitoló verseny, a Huszárgyerek Vágta, a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta fináléja, amelyek 16 óra 40 percig tartanak.

Fotó: A 18. Nemzeti Vágta előfutama a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 4-én. MTI/Komka Péter

További híreink

Mennyit tud a magyar forintról? – Tesztelje tudását ezzel a kvízzel

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt üzente a börtönből az anya

Orbán Viktor: Bravó, Andrej Babis! + videó

13 ezer éves kődarab változtathatja meg, amit eddig az őskorról hittünk

A földön kellett aludniuk a Debrecenbe utazó dán kézilabdázóknak

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Arne Slot: Három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez , Szoboszlai és Isak sem élt vele

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

További híreink

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány
2
Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért
3
Andrej Babiš exkluzív interjút adott a HírTV-nek + videó
4
Nagy baleset történt az M0-áson, Törökbálintnál
5
Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó
6
Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó
7
Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajna több városát
8
Négy településen rendeznek időközi önkormányzati választást
9
Elkezdődött a Pécs Pride + videó
10
Az új magyar BMX sportsztár még csak 16 éves

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzét nem küldhetik Ukrajnába

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzét nem küldhetik Ukrajnába

 Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, az európai emberek pénzét pedig gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!