Nemzeti Vágta - Ácsi versenyző végzett az élen a gyenesdiási Festetics elővágtán

Varga Zoltán elmondta: a felnőttek és a kishuszárok mezőnyében is kilenc-kilenc versenyző, továbbá négy gyerekhuszár szállt nyeregbe a Faludi-síkon rendezett Festetics Vágtán.

A felnőttek megmérettetésén Vörös Tamara mögött a tatai Mátyás Edina végzett a második helyen, a harmadik pedig a Dunakesziből érkezett Hulityi Rita lett.

A kishuszárok között a bajai Németh Norina lett az első, a második helyen a gyenesdiási Fekete Emese végzett, a harmadik helyet pedig a pilisi Pákh Imre nyerte el.

A négyfős gyerekfutamban a Korondról érkezett Balázs Zsanett ért be elsőként.

