Nemcsak ízletes, egészséges is a kovászos uborka + videó

Ezt követően a kimaradó fűszerek is belekerültek az üvegbe, amit hideg sós vízzel öntött tele. Az erjedést a napfény, a meleg és a rétegek tetejére helyezett kovászos kenyér biztosítja. A forráshoz kulcsfontosságú, hogy a tárolót ne légmentesen zárjuk le. A fermentáció során keletkező gombák segítik a bélflóra egyensúlyának fenntartását, emellett a kovászos uborka gazdag C-vitaminban, így hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez. Éppen ezért érdemes télire is elrakni belőle.

