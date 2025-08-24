Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 24. Vasárnap Bertalan napja
Jelenleg a TV-ben:

Szélesvásznú történelem - Veri az ördög a feleségét

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Nem zárt be a Balaton augusztus 20. után

2025. augusztus 24., vasárnap 10:49 | MTI
Balaton turizmus programok

Nem zárt be a Balaton a nyári szezon végével, augusztus 20. után még mindig sok a vendég és rengeteg a program - írta a Balatoni Turizmus Szövetség az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében.

  • Nem zárt be a Balaton augusztus 20. után

Azt írták: a következő hetekben még nagyon is élvezhetők a nyári szolgáltatások, sőt az időjárás függvényében a későbbi őszi hónapok sem vesznek el.

Jelezték: évek óta egyre több szolgáltató kapcsolódik a négyévszakos Balaton kampányhoz és tartanak nyitva egész évben. A túrázókat, kerékpározókat régóta nem kell meggyőzni arról, hogy kora tavasztól késő őszig érdemes ellátogatni a tó környékére. Tavaszindító gasztronómiai fesztiválok, télen pedig adventi vásárok, hangulatos jégpályák várják az ide érkező vendégeket.

Idézték Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki arról beszélt: 2025-ben is jó nyári időszakot zárt a Balaton, a vendégszám és a vendégéjszakák továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak.

Hozzátette: amíg jó idő van, addig teltház lesz a strandokon is, és ha mindben jól megy, idén is átlépi majd az éves vendégéjszakák száma a kilencmilliót ebben a régióban.

A szövetség elnöke szerint a következő években az árérzékenység, a szolgáltatások minősége, illetve a kerékpáros és egyéb aktív tevékenységek lehetőségeinek fejlesztése lesz meghatározó a régió versenyképességében.

A látogatók ma már tudatosabban költik el a pénzüket, megválogatják, hová mennek, és milyen élményt kapnak a pénzükért. Ez arra ösztönzi a helyi vállalkozásokat, hogy jobb, személyre szabottabb és fenntarthatóbb szolgáltatásokat nyújtsanak - tette hozzá Fekete Tamás.

A tavaszi, őszi hónapok programjai, a gasztronómiai rendezvények, valamint az aktív turizmus fejlődése mind azt mutatják, hogy a tó térsége képes négyévszakos desztinációként működni, ezt bizonyítja az is, hogy idén 17. alkalommal szervezik meg a Nyitott Balaton akciót - ismertette Fekete Tamás.

A programok közül kiemelte a hétvégén rendezett magyar MotoGP-futamot Balatonfőkajáron, a szintén a hétvégéig tartó Balatonalmádi Bor- és Gasztrofesztivált, valamint a szeptember 5-8. közti siófoki V. Balatoni Nemzetközi Folklórfesztivált.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Sokkolta a boltosokat, amit ez a két férfi tett a polcok között

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

„Nem az én stílusom” — Malcolm McDowell köszöni, de nem kér a menyéből, Lily Collinsból

Nagy bajba került hazánkban egy celeb, csak műtétekkel tudták megmenteni

Fájhat Marco Rossi feje, Fradi-játékosra bízza Cristiano Ronaldót?

A Barcelona feltámadása után is a bíró volt a téma, a Real Madrid is szóba került

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Szabó István: Nem futballoztak le bennünket, hanem taktikai hibákat követtünk el

A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó

További híreink

A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban
2
A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó
3
GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó
4
Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó
5
Az olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta a francia elnököt
6
PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó
7
Megölte beteg anyósát egy ápolónő segítségével egy pécsi asszony
8
Fucsovics Márton Winston-Salem bajnoka
9
Északi Áramlat rejtély: Oroszország az ENSZ-ben csapna oda az ukrán gyanúsított ügyében
10
FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell

Legfrissebb híreink

Tragédia történt az M3-as autópályán

Tragédia történt az M3-as autópályán

 Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál vasárnap reggel, a balesetben egy ember meghalt - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Álhíreket terjesztettek róla - Demjén Ferenc a műtétje után már fel is kelhetett

Álhíreket terjesztettek róla - Demjén Ferenc a műtétje után már fel is kelhetett

 Demjén Ferenc Facebook-oldalán megjelent bejegyzés: „Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!” – írták.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!