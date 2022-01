Megosztás itt:

Osztogatás helyett fosztogatás

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Volt, amikor felelőtlen lépésnek, máskor veszélyesnek nevezte a 13. havi nyugdíj vissza­adását Márki-Zay Péter, a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnök-jelöltje. A 13. havi nyugdíjat 2009-ben vette el Gyurcsány egyetértésével a Bajnai-kormány, kiváltva ezzel utólag is Márki-Zay elismerését, aki azt mondta: „Közgazdászként teljesen helyénvalónak tartottam azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett, hiszen azokat mindenképpen végre kellett hajtani”. Arról is beszélt, hogy a 2009 és 2010 közötti durva megszorítások periódusa sok szempontból a legeredményesebb időszak volt Magyarországon. Hasonlóan „eredményes program” várható a baloldaltól, ha a 2022-es választásokon hatalomra jutnának. Márki-Zay nem kertel: a 13. havi nyugdíj eltörlése, a rezsicsökkentés megszüntetése számára evidencia.

Nem titok, mikor menjünk idén nyaralni!

Idén 50. alkalommal adta közre időjárás-előrejelző naptárát Dávid Mihály. A nyíregyházi nyugdíjas mérnök speciális számításokkal készíti el minden évben az előrejelzést, ami nem napra pontos, inkább tendenciákat jelez – a tapasztalata szerint meglehetősen megbízhatóan. Nézzük, mi várható idén!

Dávid Mihály öt előrejelzést készít minden évben: külön Észak- és Dél-Dunántúlra, Észak- és Dél-Alföldre, valamint Budapestre és környékére. Naptárához jobbára postán lehet hozzájutni vagy közvetlenül tőle rendelhető. Mint hangsúlyozza: az előrejelzés a változások tendenciájára utal, az időjárás az év folyamán – aktuális légköri változások, hatások miatt – akár jelentősen is eltérhet. A 7 a Budapest környéki előrejelzés alapján évszakonként foglalja össze, mire számíthatunk.

Tordai Teri elárulta a titkot, hogy viseli az idő múlását

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Elképesztő életpálya áll a 80 éves Tordai Teri mögött idehaza és külföldön egyaránt. Év végén egy újabb kitüntetést, az Arany Medál életműdíjat vehette át a művésznő. Az átadón sok fiatal színész foglalt helyet a nézőtéren.

7: Örömmel tekint a sok fiatal tehetségre?

Tordai Teri: „A tehetség az egy dolog, ami még annál is fontosabb, az a személyiség varázsa. Erről beszéltem a díjátadón Gubás Gabinak is. A titok csak annyi, hogyha szereted ezt a pályát és szeretsz dolgozni, közösségben lenni, szeretsz adni, akkor ez óriási öröm. Én nem is tudtam erről a díjról, igazi karácsony előtti meglepetés volt, ami bearanyozta a 80. születésnapomat.”

7: Halász Judit is említette, hogy ön a pályája során leginkább femme fatale, a gyönyörű végzet asszonya volt, akiért epekednek a férfiak. Ez egyszerre lehet áldás és átok. Mit gondol erről?

T. T.: „Az a szerencse, hogy külföldi karrierem során megtaláltak a komikus szerepek is. 46 éves koromban eljátszottam A hölgy fecseg és nyomoz című darabban Alice-t, a 64 éves vénkisasszonyt. Vagy a külföldi filmekben fiúruhában lovagoltam. Judit fejében tényleg a végzet asszonyaként maradtam meg, még a főiskolás évekből, de a pályám során volt alkalmam sokféle szerepet eljátszani.”

7: Egy ilyen ünnepelt színésznő, díva, mint ön, hogyan viseli az idő múlását?

Hír TV