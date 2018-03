Nem lett újabb magyar Oscar-díj

A legjobb film készítői ünnepeltek a hollywoodi Dolby színházban. A víz érintését eredetileg is a verseny esélyesének tartották, és be is igazolódott a papírforma. Ugyanez a film vitte el a legjobb rendező, zene és látvány díját is. A film mexikói származású rendezője politikai üzenetet is csempészett a köszönőbeszédébe.

Bevándorló vagyok én is, mint itt többen. 25 éve élek itt, Amerikában és néha Európában. A filmiparban az a jó, hogy eltörli a határokat az emberek között, lehetővé teszi, hogy az emberek mélyebben gondolkozzanak – mondta a győztes rendező, Guillermo Del Toro.

A mexikói határt lezáró és a liberális Hollywoodot rendszeresen kritizáló Donald Trumpot az Oscar-show házigazdája, Jimmy Kimmel humorista is többször felemlegette. Szóba került az átvezetőkben a floridai mészárlás után a fegyverellenes mozgalom is. A leggyakrabban előkerülő téma a női jogok ügye volt a zaklatási botrányok után.

Oszkár a legnagyobb tiszteletnek örvendő férfi Hollywoodban. Jó oka van ennek. Csak nézzenek rá! Nézzék, hol van a keze! Nem szólogat be a nőknek, nem mutogatja magát, tisztában van a saját korlátaival. Több ilyen férfira lenne szükség Hollywoodban – mondta Kimmel.

A zaklatási botrány legismertebb szereplőjét, Harvey Weinsteint a filmakadémia kizárta, így ő idén már nem szavazhatott. A nőket ért zaklatásokról és az iparág nemi aránytalanságairól beszélt a legjobb színésznő is.

Megtisztelő dolog, hogy most először minden kategóriában volt női jelölt, a rendezők, producerek, forgatókönyvírók, zeneszerzők, dizájnerek között is. Egymás elfogadásából és befogadásából sok mindent tanulhatunk – mondta Frances McDormand, a legjobb színésznő.

A legjobb férfiszínész Gary Oldman lett, A legsötétebb óra című filmből, és a papírforma jött be a többi kategóriában is.

A legjobb idegennyelvű film a chilei Fantasctic Woman lett, ez a dél-amerikai ország első ilyen elismerése.

Rekordot döntött a legjobb operatőr is: Roger Deakins 13 jelölés után, a 14. nekifutásra szerezte meg a díjat.

A meglepetések közé tartozott a legjobb adaptált forgatókönyv kategória győztese is. A 89 éves James Ivory magánál az Oscar-díjnál is idősebb: 1928-ban született, Oscart csak 29 óta osztanak.

Díjat kapott a kétszeres olimpiai bajnok és NBA-győztes volt kosárlabdázó, Kobe Bryant is, egy rövidfilm forgatókönyvéért.

A sporthoz kapcsolódott a legjobb dokumentumfilm is: az Ikarusz az orosz doppingprogramot mutatta be.