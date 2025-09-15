Nem lehet megállítani az Alpokban a gleccserek eltűnését

Megosztás itt:

A kongresszuson több mint ezer tudós vesz részt Európa és Észak-Amerika országaiból.

"A gleccserek olvadása és a tengerszint emelkedése a felmelegedés következtében két visszafordíthatatlan folyamat, legalábbis a következő évszázadban. Az emberiség számára rendkívüli változások korszakát éljük.

De rendelkezünk a technikai és tudományos ismeretekkel ahhoz, hogy kárcsökkentő intézkedéseket hozzunk. Ami hiányzik, az egy globális erőforrás terv; másképp kell elkölteni a pénzt" - mondta Di Toro.

Az utóbbi 60 évben az olasz Alpokban több mint 170 négyzetkilométer gleccserterület tűnt el

- derült ki a Carovana dei Ghiacciai (Gleccserkaraván) nevű kezdeményezés idei jelentéséből, amelyet a Legambiente olasz környezetvédelmi egylet közösen végzett az Olasz Glaciológiai Alapítvánnyal.

Az említett jelentés nyolc gleccsert vizsgált, amelyek közül öt Olaszország, három pedig Bajororoszág, illetve Svájc területén található.

Mindezek a gleccserek ugyanazt a fenyegető tendenciát mutatják: a gleccsernyelvek visszahúzódását, valamint területük és vastagságuk csökkenését. Ritka kivételt képez a németországi Höllentalferner, amely - akárcsak a Friuli-Venezia Giulia régióban található Montasio-gleccser - eddig figyelemre méltó módon megőrizte állapotát.