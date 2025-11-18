Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok

Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó

Botrányba fulladt a szavazás az ukrán parlamentben. Az ellenzék blokkolta a pódiumot, a teljes kormány lemondását követelve a 100 millió dolláros korrupció miatt.

Radar – A rendőrség a hivatalos oldalán tette közzé, hogy volt felesége és annak szeretője ölte meg az akkor 36 éves T. Zsoltot.

