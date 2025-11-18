Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Élethűen kidolgozott, folyamatos mozgásban lévő terepasztalokkal telt meg a hétvégén a zalaegerszegi Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ. A modellek Szombathelyről érkeztek és kínáltak izgalmas kikapcsolódást a családoknak.