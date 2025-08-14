Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 14. Csütörtök Marcell napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Nem fémpénzre került a nemrég elhunyt heavy metal énekes arcképe

2025. augusztus 14., csütörtök 20:30 | Világgazdaság

Nem mindennapi módon állít emléket egy angol képzőművész a közelmúltban elhunyt Ozzy Osbourne-nak. Dion Kitson egy limitált kiadású bankjegysorral tisztelege a rocklegenda emléke előtt, a pénzeken III. Károly király helyett Ozzy Osbourne arcképe látható. A bankjegyekből vasárnapig lehet vásárolni, a befolyt összeg egy részét az alkotó jótékony célra ajánlja fel.

  • Nem fémpénzre került a nemrég elhunyt heavy metal énekes arcképe

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Ozzy Osbourne július 22-i halála megrázta a világot. Zenésztársak, művészek, rajongók tömegei a legkülönbözőbb módokon vettek búcsút minden idők egyik legnagyobb hatású rockénekesétől, illetve tisztelegtek azóta az emléke előtt.

Egészen egyedi formáját választotta a tiszteletadásnak Dion Kitson, aki egy ezer darabból álló bankjegysort tervezett, melyeken III. Károly király arcképét Ozzyéra cserélte. Az 5, 10, 20 és 50 fontos címleteken Ozzy mellett feltűnnek zenésztársai, illetve hozzá köthető ikonikus birminghami helyszínek, épületek is.

Kitson, aki maga is arról a környékről származik, mint Ozzyék, egész pontosan a Black Sabbath otthonának számító Birminghamtől nyolc kilométerre található Dudley városában született, nagy műgonddal, aprólékos munkával készítette el a bankjegyeket.

Érzelmileg nem volt könnyű a halála utáni napokban válogatni a róla készült képeket, beleásni magam az élete részleteibe – mesélte a művész a BBC-nek, aki elmondta, a kedvence a sorozatból a 20 fontos lett, amelyen egy angyal ad egy gitárt Tony Iomminak.

Kitson, aki több művészeti ágban is alkot, sokféle technikát használva, Photoshoppal készítette el a rendkívül részletgazdag ábrákat, amelyeken aztán különleges papírra nyomtatott, és minden darabot kézzel vágott ki. Elmondása szerint alaposan igénybe vette a szervezetét a munka, három napot dolgozott alvás nélkül.

A bankjegyeket a művész hivatalos weboldaláról lehet megrendelni egészen vasárnapig, a pénzek darabja 20 fontba kerül, a teljes, öt különböző címletet tartalmazó sor pedig 70 fontért szerezhető be. Kitson a bevétel 30 százalékát jótékony célra ajánlja fel, ezt az összeget a brit Parkinson-alapítvány kapja majd.

Fotó: Világgazdaság

További híreink

Gáspár Evelin legújabb videója pillanatok alatt felkavarta az internetet

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Retró mesekvíz: vajon mire emlékszel Dr. Bubó rajzfilmsorozatra? 10-ből csak 1-nek sikerül hibátlanul

Ukrajna és Brüsszel kormányváltást szeretne Magyarországon

3 csillagjegy augusztus végén pénzben fog fürdeni

Menczer Tamás: „Nekünk kutya kötelességünk, hogy bemutassuk az ukránok aljasságát”

Sorosék közös képpel üzentek a világnak

Elszomorította a rajongókat a világ legszexisebb sportolónője

Holttestek lebegtek a Szajnában

További híreink

Holttestek lebegtek a Szajnában

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában

Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak
2
Súlyos következményekkel nézhet szembe Vlagyimir Putyin, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe + videó
3
Az alaszkai amerikai-orosz csúcs előjátékaként Trumpék feloldanak párat az Oroszország elleni szankciók közül
4
Holttestek lebegtek a Szajnában
5
Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó
6
Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni + videó
7
Drogválság temeti Skóciát
8
Orbán Viktor: Nekem csak egy barátom van, a magyarok
9
Fordulat az időjárásban
10
Napindító: Rendkívüli, virtuális csúcstalálkozót tartottak az európai vezetők + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Varázsligetté válik a Városliget a gyerekek számára

Varázsligetté válik a Városliget a gyerekek számára

 Az államalapítás ünnepi programsorában szerepel Süsü, a sárkány, mégpedig Bodrogi Gyula hangjával élőben, továbbá lesz herceg- és hercegnőképzés, gőzhajtású tricikli bemutató, honvédségi programok harckocsikkal és repülőgépekkel.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!