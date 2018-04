Nem csak Budapesten futottak a hétvégén

Több mint ezren álltak rajthoz vasárnap a szegedi klinika gyermeksebészeti osztályát támogató futónapon a Dóm téren. A nevezési díjakból kórtermeket újítanak fel, eszközöket és bútorokat vásárolnak. A rendezvényhez a Csongrád megyei katasztrófavédelem is csatlakozott, a hivatásos és amatőr tűzoltók harminckilós felszerelésben futottak.

A három és fél kilométeres távot az idősebbeknek, az ezerméterest inkább a gyerekeknek szánták a szervezők. A résztvevők közül többen gyakran látogatják a kórházat, ezért támogatják a szegedi gyermeksebészetet.

Minden lehetséges bevételre szüksége van a szegedi gyermeksebészeti osztálynak a fejlesztésekhez.

Évről-évre, most már a harmadik alkalommal rendezzük meg ezt a jótékonysági futónapot. A gyereksebészeti osztály fejlesztésére fordítjuk. Az elmúlt években ebből sikerült megújítanunk az ambulanciánkat, tavaly az osztályt sikerült felújítani, nagyon régi bútorokat lecserélni. Idén is ez a tervünk hasonlóképpen, tehát idén is az osztályt fogjuk fejleszteni ebből - mondta Dr. Kovács Tamás, osztályvezető.

A futónapot a hivatásos és amatőr tűzoltók versenye zárta. A lánglovagok bevetési ruhában, sisakban és oxigénpalackkal teljesítették a három és fél kilométeres távot.