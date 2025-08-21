Keresés

2025. 08. 21. Csütörtök Sámuel, Hajna napja
Színes

Nem akármilyen jégkorszaki lelet került elő a Tiszából

2025. augusztus 21., csütörtök 14:15 | Szoljon.hu
fosszília Tisza Tiszaroff mamutcsont

Tiszaroff közelében egy több tízezer éves mamutcsont bukkant elő a folyóból – számolt be a szoljon.hu.

  • Nem akármilyen jégkorszaki lelet került elő a Tiszából

A lap rámutatott, a Tisza Kisköre-alsótól lefelé soha nem volt olyan alacsony vízállású, mint most: a lelet megtalálásakor a mérce Tiszaroffnál 283 centimétert mutatott. Ez a szélsőséges állapot kínált lehetőséget arra, hogy a folyó homokos medréből előkerüljön a lelet.

A felfedezést Krizsán Sándor ősállatkutató tette, aki évek óta figyelemmel kíséri a vízügyi adatok változását, és célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekordalacsony víz szabadíthat fel fosszíliákat. 

A férfi feleségével és négy gyermekével érkezett a Tiszához, ahol a tiszasülyi strandtól gumicsónakkal keltek át a tiszaroffi oldalra, itt a folyó sodrása egy homokfélszigetnél lelassul, és a hordalék lerakódik. Ez volt az a hely, ahol rábukkantak a hatalmas csontdarabra.

Mint azt a szoljon.hu megtudta, a lelet egy gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) 5. vagy 6. hátcsigolyája lehetett. A szakember mérései szerint a csont szélessége több mint 30 centiméter, a háti nyúlványból ugyan hiányzik egy 10–15 centiméteres rész, de így is lenyűgöző a mintegy 60 centiméter méretű csigolyacsont. 

A csigolyán különös vágásnyom is látható. Ez akár egy hajólapát okozta sérülés is lehet, de az sem zárható ki, hogy egy évezredekkel ezelőtti emberi eszköz hagyta rajta

– magyarázta a kutató.

Fotó: Krizsán Sándor

