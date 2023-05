Nehéz helyzetben élő családok nyaralását biztosítja a Mészáros Csoport Pro Filii Alapítványa

Megosztás itt:

A korábbi évekhez hasonlóan idén nyáron is folytatódik a nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládosok ingyenes nyaraltatása július elsejétől szeptemberig a Mészáros Csoport legnagyobb karitatív szervezete, a Pro Filii Alapítvány jóvoltából. A családok félpanziós ellátás mellett a Hunguest Hotels zalakarosi és gyulai szállodájának felújított szárnyában üdülhetnek ötnapos turnusokban. A rászorulók pihenésének megszervezésében ezúttal is részt vesz a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Egyszülős Központ is - olvasható a közleményben.

Felidézték, hogy az elmúlt három évben több mint tízezer egyszülős és nagycsalád nyaralhatott térítésmentesen a Mészáros Csoport támogatásával. Az elmúlt évek kihívásai, a világjárvány, az infláció és az energiaválság különösen sújtotta a több gyermeket, vagy gyermeküket egyedül nevelő szülőket, akik kénytelenek egyre többet költeni a megélhetési költségekre.

"A szerencsés családok Magyarország piacvezető vidéki szállodaláncának szálláshelyein pihenhetnek: a Hunguest Hotel Freya és a Hunguest Hotel Erkel is patinás fürdővárosokban helyezkedik el, közvetlen kapcsolattal a fürdővel. A résztvevők számára félpanziós ellátást biztosít a szállodalánc. Az üdültetés 200 millió forintos költségét a Pro Filii Alapítvány állja" - közölték.

A program sikeres lebonyolítása érdekében az alapítvány idén is a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) és az Egyszülős Központtal működik együtt. A szálláshelyekre a két szervezet honlapján közzétett űrlap beküldésével lehet jelentkezni. Mindkét közhasznú szervezet egy jelképes, 1000 forintos hozzájárulást kér személyenként az üdültetésben résztvevőktől.

Az egyszülősök és nagycsaládosok számára biztosított nyaralási lehetőségről szólva Tóth Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára elmondta: "az évről évre a családokat érintő kihívások mind nagyobb felelősséget rónak a civil szférára is, amely rávilágít a karitatív tevékenységek társadalmi fontosságára. A Pro Filii Alapítvány mára az ország egyik legjelentősebb segítő szervezetévé nőtte ki magát, köszönhetően a Mészáros Csoport folyamatos anyagi támogatásának és a kollégák áldozatos munkájának, de ez a siker köszönhető mindazoknak a civil szervezeteknek is, akik szakértelmükkel, jószolgálatukkal képesek megsokszorozni Alapítványunk segítségnyújtását. Így valósulhat meg idén immár negyedik alkalommal üdültetési programunk is, és bízom benne, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodnak a résztvevő családok" - fejtette ki a Tóth Krisztina.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a jótékony felajánlás kapcsán kifejtette: "A családok idén is nagyon várják ezt a lehetőséget. Három vagy több gyermekkel az üdülés bizony nagyon költséges, így sok esetben ez a családok egyetlen olyan pihenési lehetősége, ahol a gyermekekkel közös élményeket gyűjthetnek. Megtisztelő számunkra, hogy immár negyedik éve élvezzük a Pro Filii Alapítvány bizalmát, s élvezhetjük az általa nyújtott szolgáltatásokat. Nagyon köszönjük! " - tette hozzá a NOE elnöke.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója és vezetője a július 1-én induló üdülési program kapcsán úgy fogalmazott: "gyönyörű élményekkel tértek haza a családok az elmúlt évek nyaralásai után. Sok család számára ez volt az első olyan nyaralás, amikor nem a mindennapok nehézségeivel kellett foglalkozni, hanem lehetett pihenni, töltődni. Erre pedig nagy szükség van ahhoz, hogy a családok könnyebben vigyék a mindennapokat. Januárban már az első munkanapon hívtak minket, hogy lesz-e idén is nyaralás. Úgyhogy nagyon örülünk a lehetőségnek, hiszen több száz család szünidejéből így nem marad ki idén sem az élmény".

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)