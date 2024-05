Negyvenkilenc rákosi viperát telepítettek a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba +videó

Takács Gábor természetmegőrzési szakreferens, Fertő-Hanság Nemzeti Park: „A Fertő magyar oldalán soha nem élt rákosi vipera, az osztrák oldalról vannak adataink, az 1980-as években látták utoljára ezt a fajt Ausztriában, onnan ki is pusztult arról a területről már, az élőhelye is megszűnt, viszont az elmúlt 30 év természetvédelmi kezelése lehetővé tette azt, hogy ezt a fajt meg tudjuk telepíteni, hogy egy új állományt hozzunk létre.”

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.