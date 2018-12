Negyedik éve öltöztetik lila ruhába a vár bástyáit

A negyedik gyertyát is meggyújtották az ország legnagyobb adventi koszorúján. A Diósgyőri vár bástyáit negyedik éve öltöztetik lilába, ezzel jelképezve az ünnepvárás heteit. A már hagyományos programra sokan kíváncsiak, és akár az ország másik feléből is elutaznak, hogy megnézzék a látványosságot. Az ünnepi díszbe öltöztetett bástyákból minden héten tűzijátékot is fellőttek.