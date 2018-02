Ne maradjon le a Hír TV legfontosabb híreiről a Facebookon sem!

Nem érti, miért látja kevesebbszer a Hír TV tartalmait a Facebookon? Azért, mert a közösségi oldal algoritmusában változtatásokat eszközöltek, így pedig az egyszerű felhasználó inkább ismerősöktől, mintsem különféle Facebook-oldalaktól lát bejegyzéseket. Az alábbiakban megmutatjuk, miként tudja néhány egyszerű lépésben beállítani, hogy ne maradjon le a Hír TV legfontosabb híreiről!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Első lépésként a jobb felső sarokban található legördülő menüben (csúcsára állított háromszög) kattintson a „Hírfolyam-beállítások” menüpontra (angolul News Feed Preferences).

Ezt követően válassza ki az „Elsőként megjelenők beállítása” opciót (angol nyelven Prioritize who to see first).

Itt meg fog jelenni az összes ismerős, illetve az összes lájkolt oldal, az egyszerűség kedvéért a legördülő menüben érdemes kiválasztani az „Összes” helyett a „Csak oldalak” menüpontot.

Ezt követően már könnyen kiválaszthatja az elsőként megjelenő oldalai közé a Hír TV-t (miután a listában rákattintott az oldalunkra, egy kék csillag jelenik meg a jobb felső sarokban). Már csak a lista alján lévő „Kész” (Done) feliratú gombra kell rákattintania, és készen is van!

Egy másik lehetőség

A másik módszer, hogy a Hír TV Facebook-oldalára kattintva kiválasztja a „Követed” (Following) menüpontot, és ott megnyomja a „Megjelenés elsőként” (See First) gombot.