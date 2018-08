Ne aggódjon, ha elmerül a kerékpárja a Balatonnál

Országosan is egyedülálló szolgáltatásként E-bike, azaz elektromos kerékpár töltőhálózat indult a Balatonnál. A hálózatba olyan éttermek, büfék és más szolgáltatók kapcsolódtak be, melyek a kerékpárosoknak és biciklijük akkumulátorának egyaránt töltődési lehetőséget kínálnak.

„Én Nagyvázsonyban élek, onnan Tihanyba le, és vissza, ami negyvenegynéhány kilométer, de rendkívül bonyolult terepen, az nyugodtan el lehet indulni egy töltéssel” az E-bike töltőhálózat ötletgazdája maga is elektromos kerékpárt használ, a balatontipp.hu szerkesztőjeként pedig sok vendéglátóhellyel áll kapcsolatban. Így adódott a lehetőség, hogy felmérje, hol töltheti fel a bicikli akkumulátorát.

„Pillanatnyilag 14 egységnél tartunk, éppen tegnap jelentkezett kettő újabb, tehát velük most az adatokat veszem fel, én azt gondolom, hogy az már bőven jó, a legtávolabbi az körülbelül 40 km-re van egymástól, tehát belefér abba a határba, ami a töltéshez szükséges, és én azt gondolom, hogy ugyanúgy robbanásszerűen fejlődni fog a hálózat is, mint ahogy a biciklik száma is emelkedni fog rövidesen” - mondta a Balatoni Ebike Töltőhálózat koordinátora, Győrffy Árpád.

Egyre több a kerékpáros a balatoni bringakörúton, és egyre gyakrabban látni elektromos rásegítéssel biciklizőket is – mondja a balatonvilágosi KerékpárBár tulajdonosa, aki szerint megéri a töltőhálózat tagjának lenni.

„Ennek a helynek azért jó, mert nyilván ez nem egy-két perces dolog, értelemszerűen nem fog itt ülni 1 órát, két órát, nyilván össze fogja kötni az evés, ivás, esetleg a ruházati kiegészítőknek a körbenézésével, innen fakad az üzleti lehetőség, én még gondolkodom rajta, lehet hogy azt a minimális összeget sem fogom elkérni” - mondta Sas Tamás.

A hálózathoz csatlakozás feltétele volt, hogy maximum 300 forintot számolhatnak fel egy töltésért, de ha a kerékpáros legalább ezer forintot költ náluk, akkor a szolgáltatás ingyenes.