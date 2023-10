Ott van a suli, esetleg az edzések, barátok, vagy magányosság. Sok gyermek érzelmi állapota kilengő tud lenni, szélsőségesen tudnak reagálni bizonyos helyzetekre. De, mit is éreznek valójában? Melyek a szülő felelősségei? Vendágünk volt Pólus Enikő mentálhigiénés szakértő

Amit sokan nem tudnak az okos klímahasználatról

A klíma felszerelésével és az örömmel, hogy végre hűvös - vagy ha ezzel is fűtünk, akkor jó meleg - van a lakásban, még nem dőlhetünk hátra. A rendszeres karbantartásnak is rutinná kell válnia, ez pedig nem csak a jótállás, de az egészségünk miatt is kiemelten fontos.