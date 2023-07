Napindító - Robotikás fiataljaink sikere Franciaországban

Napindító - Ingyenes strandolás Balassagyarmaton

A kánikula ma is kitart, de már országszerte megtörheti a lendületét zápor és zivatar is. Addig is védekezni kell, hiszen komoly problémákat okozhat a nagy hőség: például Balassagyarmaton az egész város lehűtheti magát ma este.