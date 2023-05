Napindító - Károly királlyá koronázása élőben holnap a HírTV-n

Megosztás itt:

A koronázás napi hivatalos események a Buckingham Palotára és a Westminster Apátságra, valamint az ezeket összekötő alig két kilométeres útszakaszra korlátozódnak. És bár több százezer embert várnak a brit fővárosba, az érdeklődők többsége saját otthonában, a televízió képernyője előtt követi majd az eseményeket. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy ők ne vennének részt az ünneplésben.

A party-kellék üzletek, de még a szupermarketek is a koronázási díszek sorát kínálja, a zászlófűzérektől a papírtányérokon át a brit zászló színeit tartalmazó arcfestő készletig. Sok helyütt már most fel vannak zászlózva a közterek, de van, aki saját kertjét is feldíszíti.

A helyi közösségek országszerte utcai partikat szerveznek, ahol a szomszédok a saját főztjüket osztják meg a többiekkel. II Erzsébet királynő uralkodásának kerek évfordulóin is sok ilyen rendezvény volt, és a jelek szerint III. Károlynak is sikerül belopnia magát az emberek szívébe.

Mert míg néhány évvel korábban olyan hangokat is lehetett hallani, hogy inkább Vilmos hercegnek kellene Erzsébet királynő nyomába lépnie, Károly nyolc hónapos uralkodása alatt olyan jó benyomást tett az emberekre, hogy a londoni Times számára készült friss felmérés szerint 62 százalékuk úgy véli, jó királya lesz az országnak. Tavaly márciusban még csak 39 százalék gondolta így.

A királyság intézménye is népszerű, a teljes lakosság körében 60%-os támogatottságot élvez a monarchia, az azonban udvari körökben némi aggodalomra adhat okot, hogy a 18-24 évesek körében csak 32 százalék támogatja ezt az államformát.