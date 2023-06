Napindító - Internetes átverések

Napindító - Aktívan a Zemplén kalandparkban

Illés Peti kollégánk mindig is arról volt híres, hogy az országot járja és különböző helyszíneket, vagy szabadidős tevékenységeket mutat meg. Most az ország észak-keleti pontjára visz el minket, hamár úgy is itt a jó idő, irány a kalandpark.