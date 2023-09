Megosztás itt:

Vendégünk elmondta, hogy egyre jobban teljesít hazánk ezen a téren, a cégek és magánszemélyek hozzáállása is fejlődik. Az augusztusban Budapesten rendezett atlétikai világbajnokságon is sok munka volt a környezetvédelemmel, erről is beszélt a Climate Action ügyvezetője a Napindítóban.