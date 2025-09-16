Keresés

Nagyon rossz hír érkezett a Labubu-rajongóknak

2025. szeptember 16., kedd 09:16 | Világgazdaság
David Beckham Rihanna Labubu Pop Mart

A Pop Mart lenyűgöző tőzsdei emelkedését követhettük végig a nyár elejétől. Most azonban a Labubuk sikere lassan a végéhez közeledhet.

  • Nagyon rossz hír érkezett a Labubu-rajongóknak

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A Pop Mart részvényei hétfőn április óta a legnagyobb mértékben estek, mivel egyre nagyobb lett a félelem, hogy a Labubu, a fogazott mosolyú, szőrös manó kulcstartóbaba sikere kezd kifulladni — közölte a Financial Times.

A kínai székhelyű játékgyártó, a Pop Mart Hongkongban jegyzett részvényei a kereskedés elején közel 9 százalékkal estek – ez a legnagyobb napközbeni esés Donald Trump amerikai elnök áprilisi „felszabadulás napja” vámbejelentése óta –, majd a veszteségeket körülbelül 7 százalékra csökkentették.

Az őrültségnek tűnő kínai trendekből idén nyáron sokat kapott a világ. A népszerűség csökkenése miatt a részvények vesztesége a múlt hétfő óta több mint 10 százalékra nőtt, bár az év eleje óta még mindig több mint 180 százalékos növekedést mutatnak.

A Pop Mart lenyűgöző tőzsdei emelkedése a világ egyik legértékesebb játékgyártó vállalatává tette, amelynek piaci kapitalizációja még a legutóbbi visszaesés után is több mint kétszerese a Hasbro és a Mattel együttes értékének.

Sikerének nagy része a Labubu globális népszerűségének köszönhető, egy csúnya, de aranyos babának, amelyet olyan hírességek is támogatnak, mint David Beckham és Rihanna. 

Az elemzők azonban arra figyelmeztettek, hogy a Labubu sikere miatt a vállalat egy esetlegesen átmeneti trendtől függővé válhat, és szerintük a vállalatnak továbbra is népszerű új karaktereket kell kiadnia, hogy fenntartsa értékelését, amely jelenleg körülbelül 29-szeres az egyéves várható nyereséghez képest.

Fotó: Shutterstock

