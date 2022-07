Nagyon nagy a baj: Tóth Vera kétségbeesve kért segítséget a magyar zenésznek

Megosztás itt:

Tóth Vera mindig is nagyon empatikus volt a szeretteivel, ha bárki segítségre szorul a szűkebb vagy tágabb környezetében, az énekesnő mindig a segítségére siet. Így volt ez most is, amikor kiderült, hogy a Sounds Of Handpan gitárosa, Balogh László szüleinek a háza leégett hétvégén.

Tegnap leégett egy nagyon kedves ismerősöm szüleinek a háza. Amennyiben megtehetitek, segítsetek nekik újrakezdeni. A számlaszámot az eredeti posztra kattintva találjátok meg. Remélem, mihamarabb sikerül nekik talpra állni” – írta közösségi oldalára az énekesnő, ahol azt is megosztotta, hogy mi maradt az egykori családi otthonból.

Természetesen a gitáros is segítségért fordult az ismerőseihez:

„Sziasztok, a baj mindig akkor jön amikor nem számítunk rá. Sajnos most hozzánk is elért. A szüleim házának a teteje és egy része (fürdő-konyha) tegnap leégett, ami rettenetesen hangzik, de senkinek nem esett baja hála az égnek ” – írta László, akinek szülei szerencsére nem sérültek meg, de az ablakon keresztül kellett menekülniük.



A tűz oka egyelőre nem tisztázott, de valószínűleg a forróság okozhatta.