Egy súlyos urológiai probléma elkerülése érdekében kellett lecserélni a műkörmösök népszerű lakkját

A lap közlése szerint a Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide-ról van szó, ami egy fotóelőhívó anyag és arra használják, hogy a zselék és lakkok a LED vagy UV és LED lámpák fénye alatt is megkössön. Ezt azért nem lehet már használni, mert egy tanulmány rámutatott, hogy negatívan befolyásolja a termékenységet.
Egészen pontosan azért nem lehet már használni ezt az anyagot, mert heresorvadást okoz.
Nem nagyon van olyan vendégem, akit ez a probléma érint
– mondta Király-Patcai Réka, kaposvári műkörmös a Somogy Vármegyei Hírportálnak.
Hozzátette, ha van is férfi vendége, az nem kér géllakkot, márpedig ezekben volt TPO. Ő viszont már készült a szigorításra és lecserélte az összes lakkot a Teleki utcai üzletében.
Lecseréltem az összes géllakkot, nagyon sokat elvittem haza, mert ezeket ugye szalonban nem lehet használni. Nagy kiadás volt beszerezni az új anyagokat, ráadásul ezek drágábbak is. Eddig a zselét 17 ezer forintért vettem, 18 ezer, tehát ez jelentős emelés, ezért nekem is emelnem kellett
– mondta a kaposvári műkörmös szakember.
Király-Patcai Réka elmondta: májusban jelent meg először az erről szóló rendelet és egy komplett műkörmös paletta cseréje több száz ezer forintos, sőt akár a millió tetejét is súrolhatja.
Ahhoz pedig, hogy valaki ennyi pénzt előteremtsen és mindent lecseréljen rövid az idő és nagy a kiadás.
Nem is mindenki folytatja a szakmát ilyen nehezített körülmények között.