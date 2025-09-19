Egy súlyos urológiai probléma elkerülése érdekében kellett lecserélni a műkörmösök népszerű lakkját

Megosztás itt:

A lap közlése szerint a Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide-ról van szó, ami egy fotóelőhívó anyag és arra használják, hogy a zselék és lakkok a LED vagy UV és LED lámpák fénye alatt is megkössön. Ezt azért nem lehet már használni, mert egy tanulmány rámutatott, hogy negatívan befolyásolja a termékenységet.

Egészen pontosan azért nem lehet már használni ezt az anyagot, mert heresorvadást okoz.

Nem nagyon van olyan vendégem, akit ez a probléma érint

– mondta Király-Patcai Réka, kaposvári műkörmös a Somogy Vármegyei Hírportálnak.

Hozzátette, ha van is férfi vendége, az nem kér géllakkot, márpedig ezekben volt TPO. Ő viszont már készült a szigorításra és lecserélte az összes lakkot a Teleki utcai üzletében.

Lecseréltem az összes géllakkot, nagyon sokat elvittem haza, mert ezeket ugye szalonban nem lehet használni. Nagy kiadás volt beszerezni az új anyagokat, ráadásul ezek drágábbak is. Eddig a zselét 17 ezer forintért vettem, 18 ezer, tehát ez jelentős emelés, ezért nekem is emelnem kellett

– mondta a kaposvári műkörmös szakember.

Király-Patcai Réka elmondta: májusban jelent meg először az erről szóló rendelet és egy komplett műkörmös paletta cseréje több száz ezer forintos, sőt akár a millió tetejét is súrolhatja.

Ahhoz pedig, hogy valaki ennyi pénzt előteremtsen és mindent lecseréljen rövid az idő és nagy a kiadás.

Nem is mindenki folytatja a szakmát ilyen nehezített körülmények között.