Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Egy súlyos urológiai probléma elkerülése érdekében kellett lecserélni a műkörmösök népszerű lakkját

2025. szeptember 19., péntek 16:05 | Sonline
megelőzés műköröm műkörömipar TPO heresorvadás

Szeptembertől már nem használhatnak a műkörmösök olyan anyagokat a körömkészítés során, amelyek TPO tartalmúak – írja a sonline.hu.

  • Egy súlyos urológiai probléma elkerülése érdekében kellett lecserélni a műkörmösök népszerű lakkját

A lap közlése szerint a Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide-ról van szó, ami egy fotóelőhívó anyag és arra használják, hogy a zselék és lakkok a LED vagy UV és LED lámpák fénye alatt is megkössön. Ezt azért nem lehet már használni, mert egy tanulmány rámutatott, hogy negatívan befolyásolja a termékenységet.

Egészen pontosan azért nem lehet már használni ezt az anyagot, mert heresorvadást okoz.

Nem nagyon van olyan vendégem, akit ez a probléma érint

– mondta Király-Patcai Réka, kaposvári műkörmös a Somogy Vármegyei Hírportálnak. 

Hozzátette, ha van is férfi vendége, az nem kér géllakkot, márpedig ezekben volt TPO. Ő viszont már készült a szigorításra és lecserélte az összes lakkot a Teleki utcai üzletében. 

Lecseréltem az összes géllakkot, nagyon sokat elvittem haza, mert ezeket ugye szalonban nem lehet használni. Nagy kiadás volt beszerezni az új anyagokat, ráadásul ezek drágábbak is. Eddig a zselét 17 ezer forintért vettem, 18 ezer, tehát ez jelentős emelés, ezért nekem is emelnem kellett

– mondta a kaposvári műkörmös szakember.

Király-Patcai Réka elmondta: májusban jelent meg először az erről szóló rendelet és egy komplett műkörmös paletta cseréje több száz ezer forintos, sőt akár a millió tetejét is súrolhatja.

Ahhoz pedig, hogy valaki ennyi pénzt előteremtsen és mindent lecseréljen rövid az idő és nagy a kiadás.

Nem is mindenki folytatja a szakmát ilyen nehezített körülmények között.

További híreink

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Elképesztő örömhírt jelentett be a Kincsvadászok sztárja

A Barcelona tizenöt éve nem kapott ekkora pofont a BL-ben, de van ennél is rosszabb

Áztasd a lábad ecetbe, csodás hatású ősi módszer

Itt törhet ki a háború a Nyugat és Oroszország között

Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre

Több hazai és nemzetközi érdeklődő is van a Videoton iránt

Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

További híreink

Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

Zsigó Róbert: Novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés + videó

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el
2
Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre
3
Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben
4
Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten
5
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
6
Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó
7
Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden
8
Csapokat elzárni – elkészült az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomag javaslata
9
„Okosban” megírt cikkek – Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába
10
Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!