Műfenyő vagy igazi?

Megosztás itt:

A műfenyő is népszerű a tartóssága miatt, olyanok is vannak, akik szerint környezettudatosabb ezt választani. Favásárlás előtt azonban több szempontot is érdemes mérlegelni.

A karácsonyfa az ünnep legismertebb szimbóluma. Ilyenkor az utcákon tömegével kínálják a különböző méretű és formájú fenyőket. Annak ellenére, hogy vízkereszt után ezeket a fenyőfákat kidobják, a kereskedelmük a gazdaságot is élénkíti.

A klímapolitikai intézet szakértője szerint ha igazi fát vásárolunk, nem csak a biogazdaságot támogatjuk. Ezek a fenyők ugyanis többféleképpen is hasznosíthatók.

Ha valaki mégis a műkarácsonyfa vásárlása mellett dönt, érdemes olyan terméket választani, ami PVC-mentes és Európában gyártották, ezzel is csökkentve a műanyag karbonlábnyomát - hívták fel a figyelmet a környezetvédők.