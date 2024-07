MTÜ: a magyar turizmus a nemzetközi figyelem középpontjába kerülhet

A héten kezdődött féléves időszak egyedülálló alkalom a belföldi úticélok népszerűsítésére, valamint arra is, hogy a közeli küldőpiacokból érkező vendégek érdeklődését felkeltsék - véli az MTÜ vezetője a közlemény szerint. Hozzátették, hogy jelentős szakmai érdeklődés kísérte az ügynökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közreműködésével megszervezett Európa-Kína Turizmus Dialógus konferenciát is, amely pénteken ér véget Budapesten.

