Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 10. Hétfő Réka napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Mozgott a föld Magyarországon: októberben 161 rengést mértek, kettőt érezni is lehetett

2025. november 10., hétfő 10:22 | MTI
földrengés Csongrád HUN-REN Obszervatórium Kárpár-medence

Bár a mindennapokban hajlamosak vagyunk elfelejteni, a föld folyamatosan mozog alattunk. A Szeizmológiai Obszervatórium jelentése szerint októberben 161 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében, amelyek közül kettőt a lakosság is egyértelműen érezhetett.

  • Mozgott a föld Magyarországon: októberben 161 rengést mértek, kettőt érezni is lehetett

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának legfrissebb jelentése szerint október hónap szeizmikusan aktív volt a Kárpát-Pannon régióban. Összesen 161 földmozgást regisztráltak, amelyek többsége (118) bányarobbantás volt.

Azonban a józan ész és a lakosság szempontjából a 43 természetes eredetű földrengés bír kiemelt jelentőséggel, különösen az a kettő, amelyet széles körben érezni is lehetett.

 Két érezhető rengés egy hónap alatt

A jelentés szerint a lakosság által is észlelt rengések a következők voltak:

Október 16-án egy 2,1-es magnitúdójú rengés pattant ki Pest vármegyében, Inárcs közelében. Ezt a kisebb erősségű mozgást főként a közvetlen epicentrum környékén élők érezhették.

Október 22-én azonban egy ennél jóval erősebb, 4,1-es magnitúdójú földrengést észlelt a lakosság Csongrád település környezetében. Ez az erősség már elegendő ahhoz, hogy szélesebb körben is riadalmat keltsen, a bútorok megmozduljanak, és az emberek egyértelműen felismerjék a földrengés tényét.

Bár a Kárpát-medence nem számít a világ legveszélyesebb földrengés-övezetének, ezek az események – különösen a 4,1-es csongrádi rengés – fontos figyelmeztetések. A föld alatt folyamatosan feszültségek halmozódnak fel és oldódnak ki.

Az obszervatórium munkája nem pánikkeltés, hanem a tények tudományos rögzítése. A józan ész pedig azt diktálja, hogy legyünk tisztában a környezetünk valós működésével. Ezek a rengések emlékeztetnek minket a természet erejére és arra, hogy mindig érdemes tájékozottnak lenni az alapvető biztonsági teendőkkel kapcsolatban.

Forrás: MTI

További híreink

Így néz ki most a Fátyol-vízesés – sokkoló felvételek a Szalajka-völgyből – videó

Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek

Baukó Éva brutálisan nekiment Miló Vikinek: „Mr. Szabi, csak női kivitelben”

Eldőlt a Szoboszlai-Wirtz kérdés? Slot a nagy nyilvánosság előtt ismertette a tervét

Ördög Nóra férje szerelmi háromszögről beszélt

Wirtz és Van Dijk kapta meg leginkább a magáét, a németek reakciója még meglepőbb

Orbán Viktor: Donald Trump időhatár nélkül mentesítette Magyarországot az amerikai szankciók alól + videó

Szoboszlai a City ellen is kiemelkedett a Liverpoolból

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

További híreink

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó

Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó
2
Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó
3
Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó
4
Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek
5
Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó
6
Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó
7
Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás
8
Donald Trump becstelenek nevezte azokat a BBC-s újságírókat, akik manipulált módon publikálták beszédét
9
Kismarja választott
10
A drogbotrányba keveredett Horváth Alexander nyert a józsefvárosi időközi választáson

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

Orbán Viktor: Kimaradt jelenetek + videó

 Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán újabb videó jelent meg a magyar delegáció washingtoni látogatása kapcsán. Az összeállításban a kormányfőn kívül többek között feltűnik Orbán Balázs politikai igazgató és Lázár János építési és közlekedési miniszter is.
Katonák segítenek a medvék elleni küzdelemben Japánba

Katonák segítenek a medvék elleni küzdelemben Japánba

 A helyi hatóságok kérésére katonákat vezényeltek szerdán Japán északi, hegyvidéki régiójába, hogy segítséget nyújtsanak a medvetámadások elleni védekezésben - jelentette be az egyik érintett terület, Kazuno polgármestere.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!