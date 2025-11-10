Mozgott a föld Magyarországon: októberben 161 rengést mértek, kettőt érezni is lehetett

Megosztás itt:

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának legfrissebb jelentése szerint október hónap szeizmikusan aktív volt a Kárpát-Pannon régióban. Összesen 161 földmozgást regisztráltak, amelyek többsége (118) bányarobbantás volt.

Azonban a józan ész és a lakosság szempontjából a 43 természetes eredetű földrengés bír kiemelt jelentőséggel, különösen az a kettő, amelyet széles körben érezni is lehetett.

Két érezhető rengés egy hónap alatt

A jelentés szerint a lakosság által is észlelt rengések a következők voltak:

Október 16-án egy 2,1-es magnitúdójú rengés pattant ki Pest vármegyében, Inárcs közelében. Ezt a kisebb erősségű mozgást főként a közvetlen epicentrum környékén élők érezhették.

Október 22-én azonban egy ennél jóval erősebb, 4,1-es magnitúdójú földrengést észlelt a lakosság Csongrád település környezetében. Ez az erősség már elegendő ahhoz, hogy szélesebb körben is riadalmat keltsen, a bútorok megmozduljanak, és az emberek egyértelműen felismerjék a földrengés tényét.

Bár a Kárpát-medence nem számít a világ legveszélyesebb földrengés-övezetének, ezek az események – különösen a 4,1-es csongrádi rengés – fontos figyelmeztetések. A föld alatt folyamatosan feszültségek halmozódnak fel és oldódnak ki.

Az obszervatórium munkája nem pánikkeltés, hanem a tények tudományos rögzítése. A józan ész pedig azt diktálja, hogy legyünk tisztában a környezetünk valós működésével. Ezek a rengések emlékeztetnek minket a természet erejére és arra, hogy mindig érdemes tájékozottnak lenni az alapvető biztonsági teendőkkel kapcsolatban.

Forrás: MTI