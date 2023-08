Mosómedvék települtek be egy Budapest környéki erdőbe

A fenntarthatóság jegyében készülnek idén a virágkocsik Debrecenben

A fenntarthatóság és környezettudatosság jegyében készülnek idén a virágkocsik a Debreceni Virágkarneválra. 12 kompozíció lesz látható, ezek közül olyan is lesz, ami szelfipontként is működik majd. 37 csoport mutatkozik be a karneváli forgatagban, Kínából és Indiából is érkeznek táncosok.