Moriones és Rúzsa Magdi dalaira is táncolhatunk a Plázson

Június 27-én, csütörtökön Moriones táncos dalaival indíthatjuk a hétvégét, utána pedig a Music Teraszon dr. BRS rendel majd a szerelemcsütörtökön, ahol hip-hop, R&B és reggaeton slágerekre mehet a tánc hajnalig. Másnap a BSW nagykoncertje dörrenti be a színpadot, a kellő bemelegítésről pedig FILO gondoskodik majd. A koncert után az Arénában ezúttal is Metzker Viktória forrósítja fel a hangulatot, KKevinnel és Koósz Milánnal karöltve, míg a beachen Purebeat felel majd az ütemekért.

