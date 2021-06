Mit érdemes mindenképp magunkkal vinni, ha kisbabával utazunk nyaralni?

hirdetés

A napirend a pihenés kulcsa

A csecsemők és kisgyermekek napirendjéhez érdemes a nyaralás során is alkalmazkodni, hiszen számukra ez jelenti a biztonságot, így lesznek nyugodtak, ami a szülők pihenését is nagyban megkönnyíti. A napirend figyelembevétele ráadásul a csomagolásnál is segíthet. A kisbabák számára minden nap ugyanúgy telik, így igazából ugyanazokra a dolgokra van szükségük a nyaralás során, mint a hétköznapokon. „Egy az utazás előtti hetekben összeállított és folyamatosan bővített lista alapján végzett, higgadt, átgondolt bepakolás megóvhatja a szülőket attól, hogy az utazáshoz szükséges babaholmikat túlgondolják, esetleg ne férjenek be az autóba, vagy többlet költségekkel kelljen számolniuk repülős út esetén a poggyászok feladásánál.

Érdemes végiggondolni a napokat és a napirendet, és ez alapján elkezdeni a listát, például a baba ellátásához szükséges alapvető babaholmikkal” – mondta el Kéninger Vivien a Pelenka.hu ügyfél és brand managere.

A textil pelenka lehet az út jolly jokere

A listát végtelenre lehetne bővíteni -ezt édesanyaként mindenki tudja-, de a hétköznapi napirend alapján hamar kiderülhet, hogy mi szükséges igazán a gyermekek számára. Amit tényleg nem érdemes kihagyni a csomagolás során, az a textil pelenka. Ideális eszköz a babát letakarni a napon, árnyékot biztosít számára akár a vízparton, akár városnézés során, miközben a babakocsiban pihen, hasznos lehet a pelenkázáshoz a feje alá téve, szoptatáskor az édesanya és baba letakarásához vagy éppen büfiztetés során, arról nem is beszélve, hogy egy kisbabát akár könnyedén el is lehet szórakoztatni a segítségével.

Ezen felül mindenképpen érdemes bepakolni:

• pelenka

• törlőkendő

• popsikrém

• cumi

• hőtárolós itató palack

• bébiétel, tápszer, gyümölcspüré

• bébiőr vagy légzésfigyelő

• bébiruha

• pléd

• hordozókendő vagy kenguru

• sportbabakocsi

• rágóka, mesekönyv, csörgő

• fertőtlenítő gél vagy kendő

• naptej, fényvédő

• rovarok elleni spray

• gyógyszerek

Popsikrémből, fertőtlenítőből, és hasonló tubusos, dobozos termékből repülős utazás során tégelyenként maximum 100 ml-es kiszerelés tehető a kézipoggyászba, így ezekre kiemelten kell figyelni. Ezeket egyébként nem csupán a repülőn, hanem autós út során is érdemes elérhető közelségben tartani. Emellett legyen a kézipoggyászban vagy utastérben néhány játék, ami leköti a baba figyelmét, illetve egy váltásnyi ruha balesetek esetére, babavíz és rágcsálni való, esetleg egy-egy szem gyógyszer, továbbá a gyermekek és szülők iratai.

Nem ajánlott ilyenkor új dolgokkal próbálkozni

A kisbabák és kisebb gyermekek számára éppen elég változást jelent maga az utazás, így nem érdemes a szokásoktól, a napirendtől, vagy éppen a megszokott termékektől eltérni.

„Arra kiemelten figyeljünk, hogy minden országban más a vezető bébiétel, vagy pelenkamárka. Ha kisbabánk adott márkához és termékekhez van szokva, érdemes előre tájékozódni, hogy a célként kitűzött országban elérhető-e. Ha nem, akkor számoljunk nagyobb mennyiségekkel, adagokkal, így ez sem lehet akadálya a felhőtlen pihenésnek. Cumiból például hasznos lehet egy-két tartalékot is csomagolni, hiszen a legtöbb szülő valószínűleg tapasztalta már, hogy ezzel kapcsolatban kifejezetten ragaszkodnak a megszokotthoz a babák” – hangsúlyozta Vivien, a Pelenka.hu munkatársa.

Vannak dolgok, amiket érdemes otthon hagyni

Indulás előtt ajánlott egyeztetni a szállásadóval, hogy tud-e biztosítani kiságyat vagy járókát, ugyanis egy összecsukható utazóágy, vagy járóka is nagyon hasznos lehet, azonban mégis kényelmesebb ezek nélkül utazni. Ugyanez a helyzet például a mikrós sterilizálókkal, vagy a bébiőrrel és légzésfigyelővel. Előbbit ki lehet váltani bababarát fertőtlenítő sprayvel vagy antibakteriális törlőkendővel, a légzésfigyelőből pedig a pelenkára csíptethető a legbiztonságosabb és legpraktikusabb, hiszen ez foglalja a poggyászban a legkisebb helyet.

Ha a szálláshely tud mosási lehetőséget biztosítani, az nagyban leegyszerűsítheti a pakolást, és redukálhatja a csomagok számát.

6 hónapos kor után már hosszabb utakra is lehet vállalkozni

Jobb lélekben is előre felkészülni, hogy gyermekekkel nyaralni egyáltalán nem olyan, mint kettesben vagy a barátokkal. Hiszen sokkal kevesebb lehetőség van a kikapcsolódásra, cserébe egy életre szóló élmény az egész családnak, amelyre évekkel később is öröm lesz visszagondolni.

Az első hónapok -legyen szó első gyermekről, vagy kistesóról- az összeszokás és a napirend kialakításának jegyében telnek. A szülés, születés utáni regenerálódásra a csecsemőnek és anyukának is szüksége van. Egy 3 hónapos csecsemő esetében viszont már rövidebb, pár óráig tartó utazással el lehet kezdeni a babát az új élményhez szoktatni. 6 hónapos kortól -ha már előtte pár rövidebb utat megtett együtt a család- kényelmesen el lehet indulni akár egy hosszabb autós utazásra is, illetve a repüléssel is ajánlott legalább eddig várni.

Mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a gyermekek teljesen más programokat élveznek, mint a felnőttek, azonban például a csecsemők egy hordozókendőben vagy kenguruban adott esetben a nap nagy részében alszanak a napirendjüknek megfelelően, így velük még egyszerűbb lehet eljutni például múzeumba, kiállításra vagy idegenvezető által vezetett túrára. A totyogó korszakba lépő gyermekekkel hasonló a helyzet, hiszen ők alapvetően a világ felfedezését élvezik leginkább. Pontosan emiatt az ő esetükben nem szükséges nagyon sok játékot csomagolni a nyaralásra, ugyanis sokszor előfordul, hogy a hullámzó vizet, egy kavicsot vagy éppen pár falevelet érdekesebbnek találnak, mint szeretett játékaikat. Nagyobb gyerekek esetében inkább ajánlott már kifejezetten a számukra érdekes programokat vagy akár szállást is választani.

