Mintegy kétszázan búcsúztatták futással az óévet Makón

A Csongrád megyei településen a hagyományos sportrendezvényt idén is a Makovecz Imre által tervezett Hagymatikum fürdő köré szervezték.

A fürdő munkatársai forró teával, gyümölccsel és tombolával várták a futókat. Azok, akik jegyet is váltottak a fürdő szilveszteri programjára, hajnalig bulizhatnak a Hagymatikumban. „A legkisebbeknek, tehát a tíz év alattiaknak egy kör van a Hagymatikum körül, ez olyan 750 méter, a nagyobbaknak meg 2 kör, ez olyan másfél kilométer és ez edzettség nélkül is bárki számára teljesíthető. És látszik is, mert családok jönnek, kicsik, nagyok egyaránt, mert mindenki le tudja ezt a távot futni, attól függetlenül, hogy egész évben mozgott-e vagy nem mozgott az év során. Viszont itt összekovácsolja, ez a hangulat a családokat” – emelte ki Kovács Gábor szervező.