Minifesztivállal tér vissza a Budapest Parkba a Margaret Island

„Kislányként először a Hair című film és Janis Joplin zenéje gyakorolt rám nagy hatást. Emlékszem, hogy akkoriban hosszú, piros virágos tarisznyát hordtam magammal, tiniként pedig koncerteken töltöttem a szabadidőmet a barátaimmal” – meséli a Margaret Island énekesnője, Lábas Viki. „A woodstocki életérzés számomra leginkább a szabadságvágyban nyilvánul meg és abban, hogy emberként fordulunk a másikhoz. Azt jelenti, hogy együtt hozunk létre valamit, ami kilép a korábban megszokott keretek közül.” Viki úgy látja, talán még soha nem volt olyan fontos, hogy megmutassák, mekkora ereje van a hasonló elveket valló emberek összetartásának, mint most.

„A Margaret Island egy olyan erős közösséggé formált minket, aminek a közönségünk is a szerves részét képezi. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy nem is valósíthatnánk meg jobbkor a Flower Power minifesztivált, amit valójában már évek óta terveztünk.” A csapat egy olyan eseményt álmodott meg, ahol a hippi életérzés átadása mellett kiemelt szerepet kaphatnak az olyan feminin energiák is, mint a kreativitás, a lágyság, az összefogás, az odafigyelés, az empátia vagy a béketeremtés. „Mindenkiben van női és férfi minőség. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, de én mégis azt látom, hogy a férfi energiák nyughatatlansága az, ami leginkább közrejátszhat a háborús-, válsághelyzetek kialakulásában” – vallja az énekesnő.

A sokszínűségnek, elfogadásnak, empátiának, közösségi összekapaszkodásnak és békében együttélésnek dedikált napon természetesen a zene kap főszerepet, ráadásul ezúttal három vendégelőadó, Solére, a Pandóra Projekt és Brenka is csatlakozik a Margaret Islandhez a Budapest Park nagyszínpadán és a Dzsungel színpadon. „Sok új női előadó jelent meg a popszakmában az utóbbi években, szeretnénk nekik teret adni” – emeli ki a zenekar. Vikiék a minifesztiválra korábban még sosem hallott dalokkal, közös produkciókkal és a közönségüket is aktívan bevonó műsorral, egyedi látvánnyal és Flower Power merch cuccokkal készülnek. A résztvevőktől pedig azt kérik, ha tehetik, érkezzenek korán, hiszen eseménydús délutánra számíthatnak. „Idézzétek meg velünk a woodstocki életérzést! Öltözzetek úgy, mintha fesztiválra készülnétek, tűzzetek virágot a hajatokba! Ünnepeljétek velünk a sokszínűséget! A lényeg, hogy merj önmagad lenni” – üzenik mindenkinek.

„Remélem mindenki szabadnak fogja érezni magát, az lehet, aki csak akar és egy kis időre elfelejti, mi zajlik a falakon kívül” – mondja Viki. „A könnyedebb hangzás ellenére a dalszövegeinkben is mindig igyekszünk az általunk lényegesnek tartott emberi értékekről beszélni.” Az énekesnő abban bízik, hogy a minifesztiválon résztvevők töltekezhetnek a női előadók energiájából. „Ahogyan az élet minden területén, úgy a zenében is egyaránt szükség van női és férfi energiákra is” – hangsúlyozza a Margaret Island gitárosa, Füstös Bálint. „A zeneiparban sajnos a mai napig elenyésző a nők aránya, pedig szerintem a girlpower a színpadokon és a háttérben is létfontosságú. Egészen más kreativitást, érzékenységet, kitartást, mélységet hoznak a szakmába a női zeneszerzők, zenészek, menedzserek, fotósok - sokszínűbbé, izgalmasabbá teszik ezt a szférát.”

Ám a feminin energiák elismerése mellett az este még egy központi üzenetet hordoz magában. „Augusztus 6-a éppen a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. Így a női tematika mellett a közelünkben dúló értelmetlen vérontás miatt a békére is felhívnánk a figyelmet. Ahogyan John Lennon is mondaná, ’Give Peace a Chance’! Csak mi ezt egy ágy helyett a színpadról szeretnénk átadni” – árulja el a banda másik gitárosa, Törőcsik Kristóf.

A zenei programok mellett augusztus 6-án több, női egészséggel, női jogokkal és érdekképviselettel foglalkozó civil szervezet és alapítvány is helyet kap a Budapest Parkban, akik színes programokkal várják a közönséget. A meghívottak listáján többek között olyan szervezetek találhatóak, mint a Mályvavirág Alapítvány és a Női Egészségért Alapítvány.

Az esemény sokszínűségét és üzenetét tehát kiválóan tükrözi a szerteágazó program és sokrétű zenei felhozatal, amelynek támogatója a Mastercard.