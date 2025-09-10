Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Minden szem Londonon – Hosszú idő után találkozott egymással Harry herceg és III. Károly

2025. szeptember 10., szerda 20:04 | MTI
Harry herceg brit királyi család találkozás III. Károly

Több mint másfél év óta először meglátogatta édesapját, III. Károly királyt Harry herceg, aki évekkel ezelőtt gyakorlatilag megszakította a kapcsolatot családjával és Amerikába költözött.

  • Minden szem Londonon – Hosszú idő után találkozott egymással Harry herceg és III. Károly

Harry, Sussex hercege, a brit uralkodó és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, aki a hét eleje óta tartózkodik Londonban, szerdán a Clarence House-ba, Károly első számú londoni rezidenciájára hajtatott.

Sem az udvar, sem Harry képviselői nem erősítették meg a herceg és a király személyes találkozóját, de nem sokkal Harry érkezése előtt III. Károly is visszautazott Londonba nyári rezidenciájáról, a skóciai Balmoralból, ahol hagyományszerűen októberig tartózkodik, és szerdán ő is a Clarence House-ba hajtatott.

Harry és Károly legutóbb tavaly februárban találkozott személyesen, amikor az udvar bejelentette, hogy a királynál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak és az uralkodó kezelésben részesül.

A herceg a bejelentés után Londonba repült és meglátogatta édesapját, de röviddel később visszautazott kaliforniai otthonába. Harry azóta is többször járt Londonban, de egyik alkalommal sem találkozott Károllyal.

A herceg ugyanakkor májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, kijelentve: nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük, mivel "semmi értelme a további viaskodásnak".

Hozzátette:

nem tudja, hogy édesapjának "mennyi ideje van hátra".

Harry és amerikai felesége, Meghan hercegnő 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek. Kapcsolatuk a családtagokkal - különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel - azóta is rendkívül feszült.

A helyzetet tovább rontotta Harry herceg két éve megjelent, világszerte hatalmas feltűnést keltő, Spare (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt azóta nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.

Fotó: Harry sussexi herceg a hátrányos helyzetű fiatalokat támogató, Community Recording Studio (CRS) nevű ifjúsági központba érkezik Nottinghamban 2025. szeptember 9-én. Harry herceg legutóbb áprilisban járt Nagy-Britanniában. MTI/EPA/Adam Vaughan

További híreink

Három őszi sütemény, amiért mindenki rajong

Hír Tv élő kapcsolása Strasbourg-ból - Közvetítés a bizalmatlansági indítvány bejelentéséről + videó

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője képekben – Galéria!

Mi van a háttérben? Szoboszlai kerülte Rossit, válaszul Rossi hallani sem akart Szoboszlairól + videó

25%-os árzuhanás a Lidlben – ezért fognak tolongani az emberek!

Szoboszlai furcsa becenevet kapott Portugáliában, a kapitány nem ezt várta a magyaroktól

Továbbra is hazánk elítéléséért küzd Hegedüs Dániel, a magyar kormány ismert ellendrukkere

Szoboszlai Dominik: Ebben nekem is megvan a felelősségem

Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján

További híreink

Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján

Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak

Késsel megsebesítettek két embert egy francia iskolában

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti
2
Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján
3
Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak
4
Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál
5
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
6
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
7
Orosz védelmi minisztérium: az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását
8
„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban
9
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
10
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Gyermekáldás: Hosszú Katinka a második gyermekét várja – szívhez szóló bejelentés

Gyermekáldás: Hosszú Katinka a második gyermekét várja – szívhez szóló bejelentés

 Hosszú Katinka, a háromszoros olimpiai bajnok úszónő közösségi oldalán jelentette be, hogy második gyermekével várandós! „Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled!” – írta megható posztjában, amelyhez egy gyönyörű családi fotót is mellékelt. A bejegyzés alatt valóságos szeretetáradat indult, rajongók, barátok és követők százai gratulálnak, jó egészséget és sok boldogságot kívánva a családnak.
Ma a Hold lesz az esti égbolt főszereplője

Ma a Hold lesz az esti égbolt főszereplője

 Egy ritka csillagászati esemény színezi be a ma esti égboltot, amiért érdemes lesz megtekinteni. Az élményért semmi különöset nem kell tenni persze, de akinek csillagász távcsöve van, az még ennél is többet láthat.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!