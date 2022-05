Miért fontos, hogy valamennyi abroncs azonos mintázatú legyen?

Megosztás itt:

Nem arra való

A téli körülményekre optimalizált gumiabroncsok számára a nyári hőmérsékleti viszonyok már túl magasak. A puhább gumikeverék tovább lágyul, ami növeli a fékutat, rontja a kanyarstabilitást, tehát fokozza a balesetveszélyt. A téli abroncsok nyári használata a gumiabroncsok következő téli tulajdonságait is negatívan befolyásolják, és nem lesznek már képesek az eredetileg tervezett hatásfokuk elérésére, így se télen, se nyáron nem jelentenek optimális megoldást. A nem az évszaknak megfelelő abroncsok használatával nem csak épségünket veszélyeztetjük, de a pénztárcánknak sem kedvezünk, hiszen abroncsaink élettartamát is lerövidítjük, ezzel nagyobb kiadást generálva, mint, amit egy-egy téli és nyári gumigarnitúra beszerzése jelentene. Van azonban egy kiskapu: ha szinte egyáltalán nem, vagy ha csak havi néhány tíz kilométer erejéig használjuk az autónkat, fent hagyhatjuk a téli szettet.

Kevert abroncsfajták: kisebb biztonság, romló menettulajdonságok

Sokan nem akarnak a tavaszi abroncsváltáskor négy új abroncsot venni, hanem – mondván, hogy elegendő a hajtott tengelyre nyári mintázatút felszereltetni – hátul érintetlenül hagyják a téli abroncsokat. De ez még annál is rosszabb eredményt szül, mintha egyszerűen fent hagynák a téli szettet.

Téli és nyári abroncsok egy autón egyszerre? Nem jó megoldás!

A nem egységes abroncskészlet használata rontja az autó irányíthatóságát, tapadását és stabilitását - bármely irányváltási helyzetben -, és a fenti módon szerelt autóval megállni sem egyszerű. Amit talán megspórolunk az elhalasztott abroncscserén, annak többszörösét fizethetjük ki, akár már egy kisebb koccanás esetén karosszériajavításra.

Nyárit nyárival, télit télivel

Ha a téli abroncsokkal szerelt autónkkal defektet kapunk, és a cserét nyári mintázatú abronccsal oldjuk meg, drasztikus mértékben romlik az autó irányíthatósága. Nincs az a menetstabilizáló elektronika, amely képes lenne fékezéskor megfogni az így felszerelt autót: akár már egy enyhe ívű kanyarban is letér az ívről, a kocsi hátulja kicsúszik, és kiszámíthatatlan módon alul- vagy felülkormányozottá válik. (Természetesen ugyanez a helyzet, ha a nyári szett kieső darabját télivel pótoljuk.)

Legyen egységes a 4+1 abroncs!

A téli és nyári abroncsok anyaga és mintázata nem véletlenül különböző: ezeket egymástól nagyban eltérő körülményekre tervezték. Ezért az az ideális állapot, amikor az autóra felszerelt gumiabroncsok kora, mérete, mintázata és egyéb jellemzői azonosak, ideértve a pótkereket is.

Négy évszakos abroncs: minden időben?

A négy évszakos abroncs kompromisszumos megoldás, elsősorban azoknak jelenthet alternatívát, akik csak rövidebb távon, jellemzően városban és olyan utakon használják autójukat, ahol eltakarítják a havat. Ezen típusú abroncsok futófelülete nem elsődlegesen nyári és nem is kifejezetten a téli útviszonyoknak megfelelően kerül kialakításra. A négy évszakos gumiabroncs használata nem feltétlenül csökkenti a nyári, valamint a téli garnitúra megvásárlásával járó anyagi terheket, hiszen egész évben kopik. Azt feltételezve, hogy két garnitúrát nagyjából négy év alatt használ el egy autós, egy négy évszakos gumiabroncs esetében ugyanennyi idő alatt ugyancsak két garnitúrára van szükség. Bár a nyári, valamint a téli gumiabroncsot szezononként át kell cserélni, a négy évszakos abronccsal is célszerű lenne legalább félévente felkeresni a szervizt centrírozás céljából. Kisebb éves menetteljesítmény esetén elfogadható kompromisszum, ám megvannak a maga korlátai; nagyobb fokú igénybevételnél nem képes olyan teljesítményt nyújtani – egyik évszakban sem –, mint egy „tisztán” téli vagy egy nyári gumiabroncs. A gyártók is csak úgy tudnak megfelelni az elvárásoknak a lehető legnagyobb mértékig, ha a hideg és meleg külső hőmérsékletre külön gumiabroncsokat fejleszthetnek.

Pótkerék: csak ideiglenes használatra

Ha új szettet vásárolunk vagy szerelünk fel, győződjünk meg róla, hogy a pótkerék azonos mintázatú és állapotú a többi abronccsal. Ne feledjük: csak a felszerelt kerekekkel azonos méretű és mintázatú pótkerék nyújt teljes értékű segítséget a bajban. Az úgynevezett mankókereket helytakarékosságból találták ki, de ez csak a javításhoz/cseréhez szükséges ideig lehet felszerelve, és használatakor ügyeljünk arra, hogy a jármű menettulajdonságai nagymértékben - hátrányosan - megváltoznak. A mankókerékkel felszerelt autóval max. 80 km/órás sebességgel haladhatunk. Figyelem! A hajtott kerekeken mindenképpen egyforma abroncsnak kell lennie. Azaz, ha a fronthajtású autónk egyik első abroncsa defektet kap, célszerű valamelyik hátsó abronccsal pótolni, a hátsó kerék helyére pedig a mankókereket felszerelni. Macerás? Az bizony! Ezért, ha tehetjük, teljes értékű pótkerékkel autózzunk.

Fotó: Shutterstock