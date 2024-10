Mi a csoda? Ebru és karagöz a Múzeumkertben

Megosztás itt:

A PONT fesztivál évről évre egy-egy régió vagy ország UNESCO által is jegyzett kulturális kincseit, így 2024-ben a török hagyományokat mutatja be. Fellép az egyik legismertebb török-magyar fúziós zenekar, a Nasip Kısmet, előtte Ruşan Filiztek saz-művész ihletett előadása hallható. Élő zenével kísért előadások, rengeteg játékos, kézműves program avat be az anatóliai örökségbe október 12-én reggel 10 órától kora estig a Múzeumkert fái alatt.

A kicsik és nagyok is kipróbálhatják az UNESCO által is számontartott könyvdíszítő technikát, az ebrut, ami a 17. századra Európa könyvkötő mestereit is elbűvölte. A szitanyomó és kollázs foglalkozásokon török motívumok felbukkannak, de természetesen az animációs workshop is török meséket, tájakat és szereplőket idéz. A keleti táblás játékok világában, melyek az Oszmán birodalom idején váltak ismertté és elterjedté, könnyen elveszhetünk, de az élő mesemondás, az esti koncertek és Sipos János előadása is a török kultúra mélyebb rétegeihez vezet, közérthető, szerethető módon.

Sipos János előadását a Junior Prima díjas Guessous Majda Mesi és Zenekara kíséri élő zenével, hogy még közelebb kerüljön a nézőkhöz a földrajzilag kiterjedt, a magyar örökséghez is kapcsolódó hagyomány, melynek Sipos a legelismertebb hazai kutatója. Ruşan Filiztek, a Párizsban élő, kurd származású saz művész török, görög és örmény művészektől tanult, hogy hitelesen szólaltassa meg a többezer éves hangszer repertoárját. A Nasip Kısmet alapítója, Arif Erdem Ocak a pezsgő ankarai szcénából csöppent Budapestre, hogy itt alapítsa meg magyar-török fúziós zenekarát. Az utazás, a távoli korok és tájak játékos megismerése része a PONT élménynek: saját készítésű kincsekkel, régi és eleven mesékkel, dallamokkal a fülünkben térhetünk haza a Múzeumkertből.