Mézeskalácsból készítették el Siófok kicsinyített mását

Siófok emblematikus épületeit – a Víztornyot, a városházát és a nagytemplomot is megformázták mézeskalácsból. Az ötlet megálmodói mellett háziasszonyok, cukrászdák, pékségek, iskolák és óvodák is vállalkoztak egy-egy épület elkészítésére.

„Közzétettük a felhívást, jöttek a jelentkezők, és hát hogy legyen is valami tétje, úgy gondoltuk az egyesülettel, illetve a barátaimmal, hogy jótékonysági árverés keretein belül értékesítjük az épületeket, és hát, ugye, mindig akad rászoruló család, illetve olyan, akinek szükséges van rá” – mondta el Kótiné Molnár Szilvia szervező.

Az elkészült mézeskalácsházakra az adventi időszakban lehetett licitálni. 190 ezer forint gyűlt össze, amit egy siófoki kislány, az oxigénhiánnyal született Niki és családja javára ajánlottak fel.

„Hát, például majd, hogyha minden igaz, Zalaegerszegre fogunk menni, egy ilyen gyógytornakezelés, meg kellenek ilyen fürdő dolgok is, például fürdetőszék, az sem olcsó dolog, s a többi” – mondta Gelencsér Zsolt.

A licit nyertesei végül hazavihették a mézeskalácsházakat.

„Örülünk neki, hogy itt helyi szinten egy siófoki családnak tudunk segíteni, és ez különben is szoktunk ilyen kezdeményezésekben részt venni, és nagyon fontosnak tartottam, hogy a kislányom is lássa, hogy ha felnőtt lesz, akkor ő is ilyen módon, vagy bárhogy, ahogy tud, majd segítsen” – mondta Rákossi Mariann.

A kezdeményezés tavaly indult, akkor még csak feleannyi mézeskalácsház készült, mint idén. A szervezők remélik, hogy jövőre még nagyobb lesz a siófokiak építkező- és adakozókedve is.