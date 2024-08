Mesterségek Ünnepe: Több mint 900 kézműves mester is bemutatkozik a rendezvényen + videó

Megosztás itt:

Népi hímzés, nemezelés, hagyományos baranyai sváb kötés és a zalai fehér hímzés technikáit, vagy a Pannónia csipke történetét is megismerhetik a látogatók a budai várban. Az augusztus 20.-i ünnepségsorozat első napján, már kora reggel is nagyon sokan voltak.

Vannak visszajáró vendégek is, sőt, olyanok is, akik minden évben hazalátogatnak kifejezetten az a szent István napi rendezvénysorozatra.

Az alkotóművészek és mesterek közül is akad, aki már sokadik alkalommal büszkélkedik el saját mesterségével és portékájával.

A rendezvényre több mint 800 kézműves mester érkezett a Kárpát-medencéből, külföldről pedig csaknem 200.

A török-magyar kulturális évadhoz kapcsolódva török mesterek is bemutatkoznak, többek között egy különleges festési technikával.

A magyar-török kulturális évad alkalmával az idei rendezvény díszvendége Törökország. Kiemelt témája pedig a magyar népművészetben megjelenő török hatások lesznek. Törökországból mintegy 20 alkotóművész érkezik, hogy bemutassák többek között az EBRU festést, amely során egy edénybe töltött víz tetejére öntött festékek segítségével jelenítenek meg majd mintákat a papíron.

– hangsúlyozta kolléganőnk Marschal Gréta.

Augusztus 20-án pedig aratófelvonulással és kenyéráldással köszöntik majd a szervezők Szent István napját és az új kenyér ünnepét.

Ezt csak az időjárás zavarhatja meg, amire a meteorológus szerint készülni kell.

Augusztus 20-án is várhatóan lesznek majd záporok, zivatarok, de még meglehetősen bizonytalan, illetve lokalizálni még nem lehet ezeket a csapadékgócokat – mondta Kókai Ádám, meteorológus.

A tűzijáték biztonságos lebonyolításáért is felelős operatív törzs minden évben az időjárási előrejelzéseket is figyelembe veszi, amikor megadja a végső engedélyt a rakéták fellövéséhez. Így lesz ez idén is.